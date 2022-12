In beeld: de meest iconische momenten van ontwerpster en klimaatactivist Vivienne Westwood

Vijf decennia lang drukte Dame Vivienne Westwood haar stempel op de modesector. Zowel op de catwalk als ernaast hield ze van statements maken. Haar motto ‘Buy Less, Choose Well, Make it Last’ zal hopelijk nog lang blijven nazinderen.

De punkjaren

Samen met Malcolm McLaren, de manager van de baanbrekende punkband Sex Pistols, opende Westwood in 1971 een boetiek in het Londense Chelsea. De winkel aan Kings Road 430 veranderde zijn naam meermaals, van ‘Let It Rock’ en ‘Too Fast To Live, Too Young To Die’, tot ‘Sex’ in 1974.

1/5 Vivienne Westwood & “Sex Pistols” manager Malcolm McLaren © Getty 2/5 De politie legt het ‘Jubilee’ bootfeestje van de Sex Pistols stil in 1977. De boot moet aanmeren en alle gasten moeten de boot verlaten, zo ook Vivienne Westwood 3/5 Sid Vicious en Vivienne Westwood tijdens een optreden van de Sex Pistols © Getty 4/5 Kleding van de Seditionaries shop op King’s Road in Londen, 1977. Pamela Rooke (1955 – 2022), aka Jordan en Simon Barker, aka Six, tonen de Sex Pistols ‘God Save The Queen’ T-shirts. © Getty 5/5 Vivienne Westwood in 1977 © Getty 1/5 Vivienne Westwood & “Sex Pistols” manager Malcolm McLaren © Getty 2/5 De politie legt het ‘Jubilee’ bootfeestje van de Sex Pistols stil in 1977. De boot moet aanmeren en alle gasten moeten de boot verlaten, zo ook Vivienne Westwood 3/5 Sid Vicious en Vivienne Westwood tijdens een optreden van de Sex Pistols © Getty 4/5 Kleding van de Seditionaries shop op King’s Road in Londen, 1977. Pamela Rooke (1955 – 2022), aka Jordan en Simon Barker, aka Six, tonen de Sex Pistols ‘God Save The Queen’ T-shirts. © Getty 5/5 Vivienne Westwood in 1977 © Getty Vivienne Westwood & “Sex Pistols” manager Malcolm McLaren © Getty De politie legt het ‘Jubilee’ bootfeestje van de Sex Pistols stil in 1977. De boot moet aanmeren en alle gasten moeten de boot verlaten, zo ook Vivienne Westwood Sid Vicious en Vivienne Westwood tijdens een optreden van de Sex Pistols © Getty Kleding van de Seditionaries shop op King’s Road in Londen, 1977. Pamela Rooke (1955 – 2022), aka Jordan en Simon Barker, aka Six, tonen de Sex Pistols ‘God Save The Queen’ T-shirts. © Getty Vivienne Westwood in 1977 © Getty

Eerste stappen in de mainstream mode

De ‘Pirate’ collectie van 1981 was de eerste officiële gezamenlijke catwalkshow van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren. Zoals de naam prijsgeeft was de collectie geïnspireerd op de esthetiek van piraten. Niet lang daarna gaan Westwood en McLaren elk hun eigen weg en wordt de ontwerpster een vaste naam op de modekalender.

1/5 ‘Pirates’ collectie © Getty 2/5 ‘Pirates’ collectie © Getty 3/5 Vivienne Westwood World’s End Fashion show “Pirates”, Autumn/Winter 1981-82, de eerste catwalkshow van Vivienne Westwood & Malcolm McLaren © Getty 4/5 Vivienne Westwood in 1982 © Getty 5/5 Een model draagt een creatie van Vivienne Westwood aan de Worlds End Shop in London in de jaren tachtig. © Getty 1/5 ‘Pirates’ collectie © Getty 2/5 ‘Pirates’ collectie © Getty 3/5 Vivienne Westwood World’s End Fashion show “Pirates”, Autumn/Winter 1981-82, de eerste catwalkshow van Vivienne Westwood & Malcolm McLaren © Getty 4/5 Vivienne Westwood in 1982 © Getty 5/5 Een model draagt een creatie van Vivienne Westwood aan de Worlds End Shop in London in de jaren tachtig. © Getty ‘Pirates’ collectie © Getty ‘Pirates’ collectie © Getty Vivienne Westwood World’s End Fashion show “Pirates”, Autumn/Winter 1981-82, de eerste catwalkshow van Vivienne Westwood & Malcolm McLaren © Getty Vivienne Westwood in 1982 © Getty Een model draagt een creatie van Vivienne Westwood aan de Worlds End Shop in London in de jaren tachtig. © Getty

Iron Ladies

Westwood vermomt zich in 1989 als Margaret Thatcher voor de cover van Tatler. ‘Deze vrouw was ooit een punk’, staat er in grote letters bij. Behoorlijk controversieel uiteraard. In een mantelpakje van het prestigieuze Londense huis Aquascutum, een blouse met pussy bow en een parelketting lijkt Westwood als twee druppels water op de Iron Lady.

Shows met supermodellen en prijzen voor Dame Vivienne Westwood

In 1990 ontvangt Westwood de Award voor British designer of the year en in 1992 mag ze toetreden tot de Britse ridderorde. Wanneer ze voor deze gelegenheid haar outfit wil showen aan de fotografen toont ze nét iets meer dan gepland: ze blijkt geen onderbroek te dragen.

1/9 Naomi Campbell & Vivienne Westwood tijdens de Designer of the Year Awards in 1993 © Getty 2/9 Vivienne Westwood ontmoet prinses Diana (1991) © Getty 3/9 Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Prêt-à-porter lente-zomer 1993 © Getty 4/9 Kate Moss voor Vivienne Westwood, Prêt-à-Porter AW 1995 5/9 Kate Moss tijdens de show van Vivienne Westwood in 1993. Topless eet het model een ijsje terwijl ze over de catwalk loopt. © Getty 6/9 Vivienne Westwood AW 2007 © Getty 7/9 Model Karen Mulder voor Vivienne Westwood AW1995 © Getty 8/9 In 2006 toont Vivienne Westwood haar ensignes, gekregen van de Prince of Wales. In 1992 mocht ze al toetreden tot de Orde van het Britse rijk. Ze liet fotografen toen flink schrikken tijdens een fotomoment: ze bleek geen ondergoed te dragen. © Getty 9/9 Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Ready to Wear Fall/Winter 1995-1996 © Getty 1/9 Naomi Campbell & Vivienne Westwood tijdens de Designer of the Year Awards in 1993 © Getty 2/9 Vivienne Westwood ontmoet prinses Diana (1991) © Getty 3/9 Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Prêt-à-porter lente-zomer 1993 © Getty 4/9 Kate Moss voor Vivienne Westwood, Prêt-à-Porter AW 1995 5/9 Kate Moss tijdens de show van Vivienne Westwood in 1993. Topless eet het model een ijsje terwijl ze over de catwalk loopt. © Getty 6/9 Vivienne Westwood AW 2007 © Getty 7/9 Model Karen Mulder voor Vivienne Westwood AW1995 © Getty 8/9 In 2006 toont Vivienne Westwood haar ensignes, gekregen van de Prince of Wales. In 1992 mocht ze al toetreden tot de Orde van het Britse rijk. Ze liet fotografen toen flink schrikken tijdens een fotomoment: ze bleek geen ondergoed te dragen. © Getty 9/9 Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Ready to Wear Fall/Winter 1995-1996 © Getty Naomi Campbell & Vivienne Westwood tijdens de Designer of the Year Awards in 1993 © Getty Vivienne Westwood ontmoet prinses Diana (1991) © Getty Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Prêt-à-porter lente-zomer 1993 © Getty Kate Moss voor Vivienne Westwood, Prêt-à-Porter AW 1995 Kate Moss tijdens de show van Vivienne Westwood in 1993. Topless eet het model een ijsje terwijl ze over de catwalk loopt. © Getty Vivienne Westwood AW 2007 © Getty Model Karen Mulder voor Vivienne Westwood AW1995 © Getty In 2006 toont Vivienne Westwood haar ensignes, gekregen van de Prince of Wales. In 1992 mocht ze al toetreden tot de Orde van het Britse rijk. Ze liet fotografen toen flink schrikken tijdens een fotomoment: ze bleek geen ondergoed te dragen. © Getty Naomi Campbell voor Vivienne Westwood Ready to Wear Fall/Winter 1995-1996 © Getty

Ethische mode

Ethische en ecologische projecten liggen de ontwerpster nauw aan het hart. Sinds 2010 werkte Vivienne Westwood dan ook samen met het Ethical Fashion Initiative. Dit initiatief slaat een brug tussen westerse merken en getalenteerde ambachtslieden uit landen zoals Burkina Faso, Mali en Kenia. Het doel is eerlijke mode met een rechtstreekse positieve impact op de makers.

‘Koop minder’

In een interview voor Guardian Live deed ze haar legendarische uitspraak: ‘Buy less, choose well, make it last’.



Naakt voor Peta

‘Maak je voeten nat, probeer vegetariër te zijn’, klinkt het in een campagnevideo van Peta waarin Vivienne Westwood aan het baden is. Ze legt uit dat geen dieren eten veel meer water bespaart dan minder baden of douches nemen.



‘Fracking Christmas’

Vivienne Westwood stuurt in 2014 een boodschap van de kerstman voor David Cameron: ‘Merry Fracking Christmas Mr. Cameron’, als protest tegen fracking. David Cameron had het duidelijk nog niet begrepen, dus Vivienne Westwood haalt het grof geschut boven en rijdt een jaar later met een tank naar de woonst van de eerste minister om hem nogmaals te vragen om te stoppen met fracken.



Wedding Bells

Sarah Jessica Parker draagt een trouwjurk van Vivienne Westwood als Carrie Bradshaw in “Sex and the City: The Movie” (2008). Onlangs werd de actrice opnieuw in deze jurk gespot, tijdens de opnames van het tweede seizoen van ‘And Just Like That’ © Getty

Politiek op de catwalk & op straat

De ‘godmother of punk’ blijft ook op latere leeftijd tegen schenen schoppen. Zowel tijdens haar modeshows als tijdens interviews of protestacties in de straten van Londen spreekt ze zich uit tegen de politieke onwil om klimaatverandering aan te pakken, gaat ze tekeer tegen de brexit en roept ze op om te vechten voor vrede in plaats van olie. Tot de laatste snik stond ze op de barricades.