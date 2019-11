Simpel gesteld is een kledingstuk duurzaam als het ecologisch en eerlijk geproduceerd werd. Helaas wordt de term te pas en te onpas gebruikt, waardoor het veel van z'n betekenis is verloren. In de reeks 'bewust consumeren' proberen we door de kluwen van (mis)informatie over duurzame mode een pad te ontwaren en de term zo betekenisvol mogelijk in te vullen.

Wat is duurzame kleding nu precies?

Duurzame mode is een verhaal van bewust shoppen, prioriteiten stellen en keuzes maken. Geen enkel modemerk is honderd procent perfect, maar het ene label streeft er al oprechter naar dan het andere om eerlijk en ecologisch te werk te gaan.

De nood aan eerlijke en ecologische mode in cijfers - De kledingindustrie is een biljoenensector, maar staat ook in de top 5 van meest vervuilende industrieën ter wereld. tTxtiel is de vierde meest gulzige sector in de EU wat materialen- en waterverbruik betreft, na voeding, gebouwen en transport. - Er is tienduizend liter water nodig voor één kilo conventioneel katoen en tien procent van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de mode-industrie. - Er worden vijfentachtig miljoen bomen gekapt per jaar om stoffen van de maken. Daarvan bestaat dertig procent uit bedreigde bossen of oerbossen. - We kopen ook steeds meer voor steeds minder geld. Er wordt nu vierhonderd procent meer kleding geproduceerd dan twintig jaar geleden en er worden tachtig miljard kledingstukken geproduceerd per jaar. - Vijf tot zes procent van de Belgen is koopverslaafd. - Om de zes weken vinden we nieuwe collecties bij fast fashion ketens. - De keten van de mode-industrie is zo complex dat oneerlijke handel in ontwikkelingslanden heel moeilijk wordt ontdekt. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van de oneerlijke textielindustrie: tachtig procent van de arbeiders zijn immers vrouwen tussen de 18 en 24 jaar. Maar ook kinderarbeid komt nog veel te vaak voor.

Wie op zoek is naar een simpel antwoord, komt al gauw bedrogen uit. Toch willen we jullie niet ontmoedigen. Het is niet altijd even eenvoudig om de bomen door het bos te zien, maar met de juiste informatie is het alvast gemakkelijker om een weloverwogen keuze te maken.

Greenwashing vermijden

Aan de hand van verschillende artikels hopen we jullie wegwijs te maken in het duurzame modelandschap. We pogen antwoorden te bieden op vragen over keurmerken en duurzame textielsoorten, tips te geven over waar je eerlijke mode kunt vinden en inspiratie te bieden voor het cureren van een duurzame garderobe. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter je opgewassen bent tegen greenwashing.

Laat je vooral niet ontmoedigen, want alle beetjes helpen. Begin klein en op je eigen tempo. Rome stond er ook niet op één dag.

Mother of Pearl, Helder en Ilke Cop © Gf

Verder lezen over duurzame kleding

Dana Thomas: 'Fast fashion is als een drug waarvan we dringend moeten afkicken'

De Amerikaanse journaliste Dana Thomas schreef met 'Fashionopolis' een ontluisterend boek over de geschiedenis en schaduwzijde van fast fashion.

Cosh maakt duurzaam shoppen gemakkelijk: 'We willen heldere en eerlijke informatie geven'

Niki de Schryver bundelde haar verschillende talenten om COSH! uit de grond te stampen: een online platform dat duurzaam shoppen simpel maakt.

Dit Nederlandse merk lanceert slechts een stuk per jaar: 'Elk detail moet perfect zijn'

De Nederlandse Maxime Cartens (29) laat maar één stuk per jaar op de wereld los, maar dan wel meteen in de meest volmaakte uitvoering. 'Minder marketing, meer idealisme,' klinkt het bij de oprichtster van Teym.

Lisa Konno & Teddy Cherim reisden naar Kenia om te achterhalen wat er gebeurt met kledingstukken die in kledingcontainers worden gegooid. © RV

Documentaire 'Goodwill Dumping' toont wat er gebeurt met gedoneerde kleding

De Nederlandse documentaire 'Goodwill Dumping' volgde onze afgedankte kleding naar Kenia. Hoe ze daar terechtkomt en welke invloed dat heeft op de lokale kledingindustrie ontdek je aan de hand van poëtische beelden.

Alle nuttige labels voor duurzame mode op een rijtje

Dit is een overzicht van enkele courante labels, die handig zijn voor wie op zoek is naar duurzame, eerlijke mode.

Een overzicht: welke textielsoorten zijn duurzaam?

Katoen, wol, linnen, polyester of innovatieve weefsels: als je graag sustainable fashion aanschaft, is het handig om te weten waarvan je kleding gemaakt werd. Duurzame stoffen zijn zowel eerlijk als ecologisch geproduceerd, gaan lang mee en vervuilen het milieu ook niet na productie. Hoe weet je welk textiel duurzaam is? Wij helpen je op weg.

Mode-expert Aurélie Van de Peer: 'We moeten meer betekenis hechten aan onze mode-aankopen'

Aurélie Van de Peer is gastprofessor Modetheorie in Den Haag. Daarnaast schrijft ze voor Charlie Magazine en geeft ze lezingen over de sociologische en filosofische kant van mode. Wij konden haar vastpinnen voor een boeiend gesprek dat niet ging over wat er in de mode is, maar wel over waarom iets in de mode is.

Aurélie Van de Peer © Sarah Van Looy

In kaart gebracht: duurzame mode shoppen in Vlaanderen

Het is niet altijd simpel om door de bomen het bos te blijven zien. Duurzame mode shoppen in Vlaanderen is mogelijk, maar je moet weten waar je moet zijn. Wij helpen fans van eerlijke en ecologische mode graag op weg met deze kaart vol duurzame shopadresjes.

Zoveel water wordt er verspild voor jouw kleding

Even de vuile was over de kledingindustrie buitenhangen: voor iedere nieuwe aankoop die we doen, zijn duizenden liters water nodig of dragen we bij aan de plastic soup in onze oceanen.

Eerlijke én hippe mode kopen: hoe doe je dat?

Trendanalist Lynsey Dubbeld en image consultant Claudia Hulshof geven concrete tips voor modefans die eerlijke en groene kleding willen dragen, maar niet goed weten waar te beginnen. Alle begin is moeilijk, maar met de wijze raad van deze Nederlandse experts, kent fair fashion geen geheimen meer.

Van mode tot mossel: hoe jouw fleecetrui op ons bord belandt

Het grootste voordeel van plastic is meteen ook het grootste nadeel. Plastic heeft een ongelooflijk lange levensduur en is zo veelzijdig dat het voor allerlei producten gebruikt wordt. Ook in de mode wordt er veel gewerkt met plastic, met alle gevolgen van dien.

'De rol van modeontwerpers in de toekomst van duurzame mode wordt onderschat'

Natascha M. van der Velden rondde haar doctoraat over duurzame mode af. Haar conclusie is dat wanneer modeontwerpers grondige research doen naar levenscyclusdenken, de toekomst van duurzame mode er beduidend rooskleuriger uit zal zien.

7 Belgische adresjes om duurzaam te shoppen & waarom dat belangrijk is

Yana Gaevskaya focust zich op duurzame mode via het creëren van een persoonlijke stijl. Bij deze zeven Belgische adresjes shopt ze graag, met een gerust hart. Waarom een duurzame garderobe van belang is? Je ontdekt het hier.

Luxemerken kopen kwekerijen op 'voor het welzijn van het dier', maar is dat wel zo ethisch?

Verticale integratie is een logisch onderdeel van ieder succesvol bedrijf. Maar wanneer modehuizen boerderijen opkopen om het welzijn van de dieren waar ze accessoires van maken te verbeteren is dat louter een doekje voor het bloeden, terwijl ze beter in alternatief textiel zouden kunnen investeren.

7 tips om je persoonlijke stijl te ontdekken & waarom dat helpt je garderobe te verduurzamen

Om een duurzame garderobe te ontwikkelen, moet je goed weten wat je precies nodig hebt. Styliste en consultant Yana Gaevskaya legt uit waarom.

Astrid Nieuwborg blogt op Thank God It's over het vergroenen van haar leven © Iris Duvekot

Astrid shopt vooral tweedehands: 'Duurzame mode kopen hoeft geen opoffering te zijn'

Op haar platform Thank God It's spit Astrid (27) de verschillende aspecten van een duurzame levensstijl uit. Van mode tot het huishouden: stapje voor stapje beweegt ze richting bewustere keuzes.

Artikelreeks: In de kast van

Voor deze artikelreeks duiken we in de kleerkast van inspirerende mensen. Een goed gesprek over persoonlijke stijl en de mode-industrie krijgen we er gratis bij.

Westerse sweatshops: 3 pond per uur in Leicester

Sweatshops in derdewereldlanden kennen we allemaal. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk worden arbeiders in de fast fashion-industrie uitgebuit. 'Made in Britain' is geen garantie tot ethische handel, maar een luchtbel die doorprikt moet worden.

Safia Minney: 'Moderne slavernij is schering en inslag in de mode-industrie'

In gesprek met Safia Minney over moderne slavernij in de mode. 'Consumenten die denken dat de pilaren van onze maatschappij te vertrouwen zijn, zijn naïef.' De oprichtster van het fair fashion label People Tree strijdt al jaren tegen uitbuiting in de mode-industrie en bundelde haar kennis in het boek 'Slave to Fashion'.