De Nederlandse documentaire 'Goodwill Dumping' volgde onze afgedankte kleding naar Kenia. Hoe ze daar terechtkomt en welke invloed dat heeft op de lokale kledingindustrie ontdek je aan de hand van poëtische beelden.

Modeontwerpster Lisa Konno en regisseur Teddy Cherim reisden samen naar Kenia om te achterhalen wat er gebeurt met kledingstukken die in westerse landen in kledingcontainers worden gegooid. Een zak met afdankertjes in een container dumpen voor het goede doel zet immers een vlindereffect in gang. Verwacht je niet aan een droog onderzoeksproject: de twee jonge Nederlanders lieten zich inspireren door het onderwerp en brengen een genuanceerd beeld.

...