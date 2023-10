Try Vegan daagt je uit om in november plantaardig te eten: ontdek 4 gastronomische vegan recepten ter inspiratie

1 november vieren we World Vegan Day, meteen ook het startschot van Try Vegan. Deze challenge daagt iedereen uit om tussen 1 en 30 november zoveel mogelijk vegan te eten. Chefs Bart De Pooter en Laurence Haegeman zetten hun schouders onder het initiatief en delen vier heerlijke, plantaardige gerechten.

Wie een maand vegan eten associeert met wanhopig zoeken naar smaakvolle gerechten kan op beide oren slapen. De organisatie BE Vegan deelt heel wat recepten en tips via hun online coachingprogramma, dat de hele maand november loopt. Het programma is gratis beschikbaar voor iedereen die zoekt naar inspiratie tijdens de Try Vegan-maand. Het enige wat je moet doen is je inschrijven via de website van Try Vegan.

Het digitale programma bestaat uit drie mails per week met een weekmenu, recepten, achtergrondinformatie, tips en winacties. Daarnaast kan je ook vragen stellen aan een ervaren diëtiste en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers in de Try Vegan-Facebookgroep.

Vegan op hoog niveau

Gerenommeerde chefs Bart De Pooter en Laurence Haegeman scharen zich dit jaar achter de campagne en ontwikkelden een degustatiemenu. Ze zijn van mening dat vegan niet meer kan ontbreken op de menukaart anno 2023. Wij mogen van iedere chef twee recepten met jullie delen. Ontdek de recepten hieronder.

Minder zin om zelf in de potten te roeren, maar wel benieuwd naar hun vegan creaties? Boek dan een tafeltje bij het plantaardige restaurant WILDn in Sapphire House (het restaurant van Bart De Pooter, waar Simone Catalano achter het fornuis staat) en De Vijf Seizoenen (waar Laurence en Jonas Haegeman en sous-chef Bjarne Van Kerckem zorgen voor heerlijke gerechten).