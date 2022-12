Koken met Kerstrestjes: met deze 8 tips vermijd je voedselverspilling

Tijdens de feestdagen wordt meer gekocht en gekookt dan anders, met als gevolg dat er veel restjes overblijven. Maar waarom zou je dat eten weggooien als je er wat lekkers mee kunt maken? Met deze handige tips geef je je restjes een tweede leven.

Na Nederland zijn wij Belgen de grootste voedselverspillers in Europa, zo bleek uit een onderzoek van Phenix, een app tegen verspilling. Elk jaar kieperen we elk gemiddeld 345 kg eten in de vuil- of composteerbak. En dat terwijl heel wat eten nog perfect bruikbaar is. Geen inspiratie om je restjes om te toveren? Lees hier acht handige kooktips: goed voor je portefeuille én het milieu.

BROOD

Iets dat we altijd wel overhouden aan de feesten is de overvloed aan brood. Gelukkig hoeft die niet verloren te gaan. Neem je vers, gebakken of gedroogde brood en snij het in blokjes. Doe ze dan in een kom en bestrooi met kruiden naar wens. Roer de mix door elkaar en leg het op een kleine bakplaat met de stukjes brood erin. Zet dan de bakplaats in de oven en bak 20 minuten op 170 °C. Et voilà: je hebt croutons om al je toekomstige salades en soepjes op te leuken.

Een andere mogelijkheid is om je oud brood om te toveren tot paneermeel. Alles wat je hiervoor nodig hebt is een hakmolen, een oven en wat oud brood. Verwarm hiervoor de oven op 150 °C. Snijd het brood in behapbare stukken en maal het tot je je gewenste structuur bereikt. Spreid je paneermeel op een bakplaat en laat ongeveer 15 minuten in de oven. Wanneer het paneermeel goed afgekoeld is, kun je het bewaren in een luchtdichte container.

GROENTEN

Geen zin om je restjes groenten te verwerken tot een salade? Maak er eenvoudig pizza mee. Rol je kant-en-klare (of verse) pizzadeeg uit, doe er wat tomatensaus op. Spreid je groenten op de pizza, bestrooi er wat feta en kruiden op, en bak gedurende 15 minuten op 220°C. Comfortfood op z’n best.

Groenteschillen mag je niet zomaar afschrijven. Je kunt er namelijk heel eenvoudig vloeibare bouillon mee maken. Doe in een soeppot al je groenten zoals wortels, aardappelen, uienschillen, knoflook, paprika en wortels. Meng er kruiden in zoals selderij, peper, zout en laurier. Laat de boel minstens een halfuur lang pruttelen en doe het deksel op de pot. Zeef je soep, giet de bouillon in een container en bewaar het in de koelkast tot je volgende gebruik.

FRUIT

Heb je restjes bessen, banaan, appels of ander exotisch fruit? Maak er wat fruitleer van! Mix zo’n 400 gram fruit in je foodprocessor en voeg er wat honing toe voor extra zoetheid. Spreid je fruitpuree of een siliconen bakvel en laat gedurende 8 uur bakken op 60 graden. Laat daarna afkoelen en rol de fruitleer op. Het resultaat? Gezond snoep voor jong en oud.

Een tweede optie is om je fruit tot smoothie te verwerken. Vul je blender met overgebleven fruit en voeg er gerust nog wat extra ingrediënten aan toe: chia-zaadjes, dadels, proteïnepoeder of honing. Wat smoothies betreft, zijn de mogelijkheden eindeloos. Geen inspiratie? Deze drie smoothies zullen je weten te bekoren. Als je nog steeds fruit over hebt, kun je deze ook in diepvrieszakken bewaren en er nog lang van genieten.

VLEES

Ook je restjes gourmetvlees verdienen een tweede leven. Biefstuk of lamsvlees kun je de volgende dag eenvoudig in een wokgerecht met noedels of rijst. Kip kun je verwerken in tortilla’s, of in een frittata, al bestaan ook vegetarische alternatieven. Kip kun je ook – samen met groenten en gehakt – kwijt in een overheerlijke English pie.

WIJN

Verspillen is zonde, en dat geldt al helemaal voor wijn. Gelukkig heeft het meer dan een toepassing. Zo kun je met de juiste rode wijn extra dimensie en smaak geven aan je sauzen. Met witte wijn maak je de overheerlijke risotto’s én visgerechten. En met rosé maak je desserts zoals onze granita van pompelmoes.

Als de smaak van je wijn zuur is geworden, hoef je het nog steeds niet door de gootsteen te spoelen. In een paar eenvoudige stappen kun je er wijnazijn van maken. Schenk in een propere fles je rode wijn en een beetje natuurazijn. Bedek de opening van je fles met een doek en bewaar de fles op een warme, donkere plek. Na een paar weken ontstaat er wijnazijn. Wil je er extra smaak aan geven? Voeg er dan gerust kruiden toe, zoals een takje rozemarijn, dille of tijm, en laat het een paar dagen intrekken.