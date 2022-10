Week zonder verspilling, dag 6: houd je voorraadkast op orde

Ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Om daar een einde aan te helpen maken, lanceert antiverspillingsapp Too Good To Go nu de Zeven Dagen Zonder Verspilling, met elke dag een nieuwe uitdaging. Op zaterdag: laat je niet verrassen door je voorraadkast.

Een berging of kelder hebben, is een ware luxe voor wie graag een voorraadje onderhoudt. Maar het kan ook een stevige valkuil zijn die voedselverspilling in de hand werkt, want wie plaats zat heeft en af en toe eens verstrooid is, komt geregeld thuis met zaken die hij al meer dan genoeg in voorraad had. Enkele tips om je voorraadkast goed te beheren.

Groepeer je producten: voorzie een vaste plaats voor bakproducten, een plek voor pasta en andere koolhydraten, kruiden,… Zet de oudste producten of die met de kortste houdbaarheid vooraan. Ga geregeld eens in je voorraadkast staan en bekijk wat je hebt. Doe dat zeker bij het opstellen van je boodschappenlijstje voordat je naar de winkel trekt. Ontdek je bij een van je snuistertochten door je voorraad een product dat op het punt staat te vervallen? Laat het dan niet verder verkommeren, maar zet het op een prominente plek in je keuken en dwing jezelf er iets mee te maken. Op restjesdag vallen er ongetwijfeld schatten te ontdekken in je berging. Soms kan het erg fijn zijn om iets op te sparen tot een speciale gelegenheid, maar het is natuurlijk wel extra sneu als je daardoor net een extra duur of bijzonder product laat vervallen. Champagne consumeer je bijvoorbeeld best binnen de twee jaar, en goede olijfolie gebruik je idealiter zo snel mogelijk. Daarom: grijp gerust de alledaagse banaliteiten aan als speciale gelegenheid. Een zware dag op het werk tot een goed einde gebracht? De kinderen op tijd in bed? Een week lang geen eten verspild? Champagne!

