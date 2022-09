Week zonder verspilling, dag 1: maak een weekplanning en koop enkel wat je opeet

Ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Om daar een einde aan te helpen maken, lanceert antiverspillingsapp Too Good To Go nu de Zeven Dagen Zonder Verspilling, met elke dag een nieuwe uitdaging. Op maandag: denk na over je weekplanning.

Het eerste voorstel van Too Good To Go om de verspilling in jouw keuken terug te dringen, is beter nadenken over alles wat je in huis haalt. Neem er daarom vandaag (of in de toekomst al op een rustig moment tijdens het weekend) eens je agenda bij en lijst op hoeveel dagen je thuis zal eten en welke tafelgenoten je mag verwachten. Zit er een feestavond tussen of plan je nu al een avond waarop je geen zin of tijd zal hebben om zelf te koken en dus liever eten laat bezorgen? Houd daar dan rekening mee bij het opstellen van je boodschappenlijstje.

Enkele tips om daarmee te beginnen:

Download de gratis maaltijdplanner van Boeren en Buren. Kies voor elke maaltijd wat je zal klaarmaken en bepaal de geschikte hoeveelheid groenten, koolhydraten en proteïnen. Doop vrijdag tot restjesdag. Voorzie dan geen ‘nieuw’ eten, maar ga creatief om met door de week opgestapelde restjes en tot dan over het hoofd gekeken groenten. Van buffetvorm tot een gerecht waarin je alles verwerkt, zoals een frittata: alles kan.

Meer tips en recepten vind je via Toogoodtogo.be.