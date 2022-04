8 op 10 Belgen vindt voedselverspilling een groot probleem (maar 8 op 10 gooit wel eens wat weg)

Een enquête leert ons dat Belgen de kriebels krijgen van voedselverspilling. Tenminste: in theorie, want in de praktijk gooien we bijna allemaal regelmatig voedsel weg.

Na de Nederlanders zijn de Belgen de grootste voedselverspillers in Europa. Elk jaar kieperen we elk gemiddeld 345 kg eten in de vuil- of composteerbak. Daar zit heel wat bij dat nog prima eetbaar is. Gelukkig zijn de meeste Belgen zich hier bewust van en geven ze ook aan hier iets aan te willen doen. In een onderzoek van Phenix, een app tegen voedselverspilling, zegt 84 procent van de duizend ondervraagden dat voedselverspilling een groot probleem is. 86 procent van de ondervraagde Belgen geeft dan ook aan al veel te doen om het tegen te gaan.

Des te opvallender zijn de antwoorden enkele vragen verder. Maar liefst 86 procent geeft immers toe weleens iets weg te gooien. Ruim een kwart doet dat zelfs minstens wekelijks. Slachtoffers daarvan zijn bedorven voedsel (81%), producten met verstreken houdbaarheidsdatum (80%), en restjes na een maaltijd (65%).

Vooral jongeren

Onder de voedselverspillers zijn vooral jongeren goed vertegenwoordigd. Maar liefst 92 procent van de -35-jarigen zegt wel eens voedsel weg te gooien, zo’n tien procentpunten meer dan bij de 55-plussers.

‘Op Stop Food Waste Day op 25 april willen we extra aandacht vragen voor het grote probleem van voedselverspilling, en tegelijk mensen inspireren om thuis minder eten weg te gooien. Een verstreken houdbaarheidsdatum hoeft bijvoorbeeld niet te betekenen dat een product bedorven is. Dat meer informatie en concrete tips zeker nodig zijn, blijkt uit het onderzoek; een op de zes Belgen weet niet wat ze concreet kunnen doen om voedselverspilling te vermijden,’ aldus Valérie Gorreux, woordvoerder van Phenix België.