Week zonder verspilling, dag 4: zo weet je dat eten nog eetbaar is

Ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Om daar een einde aan te helpen maken, lanceert antiverspillingsapp Too Good To Go nu de Zeven Dagen Zonder Verspilling, met elke dag een nieuwe uitdaging. Op donderdag: kijk, ruik, proef.

Heel wat eten wordt weggegooid uit angst dat het niet meer goed is. Dat komt echter vaak door een verkeerde lezing van het etiket. Een vijfstappenplan om helemaal zeker te zijn of iets vervallen is of perfect eetbaar.

Stap 1: Vermeldt het etiket een TGT- of THT-datum?

TGT betekent Te Gebruiken Tot, en is doorgaans terug te vinden op verse producten als vlees en vis, die gevoelig zijn voor bederf. De datum die er achter staat, geldt als uiterste datum tot wanneer je een product mag consumeren, en die neem je maar beter ernstig.

Vermeldt het etiket een THT-datum? Die afkorting staat voor Te Minste Houdbaar Tot, en is veel flexibeler te interpreteren. Deze datum duidt immers de dag aan tot wanneer de fabrikant een onberispelijke kwaliteit garandeert. Daarna zou het kunnen dat iets wat minder knapperig wordt, of wat kleur verliest, maar dat maakt het nog niet meteen oneetbaar. Smijt het dus niet blindelings weg, maar volg de rest van dit stappenplan om uit te maken of het nog goed is.

Stap 2: Bekijk de verpakking wat beter

Is de verpakking nog intact? Geen deuken in of roest op het blik? Beschadiging van de verpakking kan de inhoud sneller slecht doen worden. Ga evenwel altijd over naar de volgende stap.

Stap 3: Kijk

Ziet het product er nog uit zoals normaal? Geen schimmel, vreemde verkleuringen, vettig laagje bovenop of verandering van de textuur? Ga dan over naar de volgende stap.

Stap 4: Ruik

Is er iets veranderd aan de geur? Als je het hier al niet meer vertrouwt, mag je jezelf sparen en stap zes overslaan, een mentale notitie nemen dat je je voorraad in de toekomst beter zal beheren en het product in kwestie weggooien. Bij een normale geur ga je een stapje verder.

Stap 5: Proef

Smaakt het product zoals anders? Dan kan je het rustig verder opeten, zelfs al doet de THT-datum je dromerig terugdenken aan een wereld waarin oorlog op ons continent als een verre nachtmerrie klonk of je een wereldwijde pandemie enkel kende van uit de betere thriller.

Meer tips en recepten vind je via Toogoodtogo.be.