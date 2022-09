Week zonder verspilling, dag 5: recepten waar je makkelijk restjes in kwijt kan

Ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Om daar een einde aan te helpen maken, lanceert antiverspillingsapp Too Good To Go nu de Zeven Dagen Zonder Verspilling, met elke dag een nieuwe uitdaging. Op vrijdag: restjesdag.

Heb je de eerder gegeven tip opgevolgd om je week goed te plannen en vrijdag te herdopen tot restjesdag? Dan kan je nu misschien wel aan de slag met een aantal overblijvende zaken uit je koelkast.

Poke bowl of bibimbap

Als je verschillende kleine hoeveelheden van verschillende bereidingen overhebt, kan je dat allemaal opwarmen, op tafel zetten en ‘buffet’ noemen, maar je kan die restjes ook samenbrengen in een nieuw gerecht. Misschien kan je mits een paar kleine toevoegingen wel een lichte poke bowl assembleren? Of bak er een spiegeleitje bij, kies voor enkele Aziatische smaakmakers en noem het geheel een vrije interpretatie van het Koreaanse gerecht bibimbap?

Frittata

Restje groenten, pasta, aardappelen of vlees? Noem iets en je kan het verwerken in een frittata, ofwel een uit de kluiten gewassen omelet.

Homemade broodbeleg

Een klein restje vlees, vis of groenten transformeer je in een handomdraai in zelfgemaakt broodbeleg. Draai wat mayonaise onder dat in stukjes getrokken resterend vlees et voila: vleessalade. Een restje gegrilde groenten mik je met wat extra smaakmakers en ricotta of feta (of een blik peulvruchten) in de blender et voila: een vegetarische (of veganistische) spread.

Restjes, afgetopt met in schijfjes gesneden aardappelen en een kaaskorstje: wedden dat je tafelgasten het niet zullen merken dat de helft van zo’n gerecht gered is uit de vuilbak? (c) Getty

Voeg een kaaskorstje toe

Je kan uiteraard gewoon een restje opwarmen in de oven, maar je kan er ook wat kaas over strooien. We geven dat maar mee.

Quiche

Een variant op de vorige tip: voeg naast een kaaskorstje bovenaan ook een deegkorst onderaan toe. Meng je restjes onder een room-eimengsel en ziedaar: een nieuw gerecht met oud lekkers.

Soep

Deze vanzelfsprekende tip kon niet ontbreken in het lijstje: soep kan een tweede leven geven aan quasi elk restje. Van groente over vlees tot zelfs pastasaus: met wat goede bouillon en eventueel andere groenten en smaakmakers erbij is er héél veel mogelijk.

Meer tips en recepten vind je via Toogoodtogo.be.