Gastronomie zonder kater: 16 restaurants met de beste alcoholvrije pairings

Of je nu bob wil blijven, een alcoholvrije maand inlast of uit gezondheidsoverwegingen aan onthouding doet, er zijn redenen zat om op restaurant voor een soft pairing te kiezen. Gelukkig hoeft die tegenwoordig niet enkel uit limonades en vruchtensappen te bestaan. In deze zestien restaurants hebben ze alcoholvrije pairings tot een kunst verheven.

Voor wie geen alcohol drinkt, was op restaurant gaan lange tijd een eenzame tocht door de woestijn. Veel onthouders voelden zich uitgesloten, alsof je het feestje mag observeren, maar er niet aan deelnemen. Die dagen zijn ondertussen verleden tijd. Meer nog, sommige restaurants maken er een erezaak van om een originele en uitdagende soft pairing samen te stellen. Deze zestien adressen zorgen met de beste alcoholvrije pairings dat nuchter blijven even feestelijk is als alcohol drinken.

Humus x Hortense in Brussel

De onbetwiste meester van de plantaardige keuken in Brussel, Nicolas Decloedt, heeft samen met Caroline Baerten een hoogstaande soft pairing gecreëerd. humushortense.be

Ioda in Sint-Gillis

Dit adres delegeert zijn combinaties op intelligente wijze aan brasserie L’Annexe, waarvan de gefermenteerde dranken – gember, kweepeer… – in de mond exploderen. ioda.be

Cipiace in Sint-Gillis

Dit charmante Italiaanse restaurant heeft een originele kaart en maakt compromisloze mocktails. cipiace.be

Tatar in Elsene

Ook al geeft het merk toe aan het gemak van nul procent sterkedrank, dit wordt gecompenseerd door spannende creaties. tatar-restaurant.be

Ma Jolie in Brussel

Deze hedendaagse brasserie richt zich op cocktails. Het goede nieuws is dat de alcoholvrije niet uit de toon vallen. majolie.brussels

Magma in Mechelen

Bij restaurant Magma van chef Maarten Van Essche krijg je bij het menu een interessante pairing aangeboden met eigenzinnige drankjes op basis van zelfgemaakte fermenten zoals frisse kombucha, florale amasake en aardse kvass. magma.be

EssenCiel in Leuven

Bij sterrenzaak EssenCiel kun je bij het menu bij elke gang een glas kiezen. Zo wissel je af tussen wijnen en non-alcoholische drankjes of houd je het volledig sober. De sommelier suggereert per gang een passend drankje, van een gelaagde sprankelende thee bij het aperitief, over een zelfgemaakt groentesap tot een krachtig smakend kruidendistillaat.essenciel.be

Brandstof in Mortsel

In de shop van natuurwijnbar Brandstof vind je een razend interessant aanbod aan non-alcoholische drankjes. Van de spannende Opius, een Belgische non-alcoholische spirit die je mixt tot een lekkere Dark ’n’ Stormy, over een bruisende poirée tot een rokerige botanische wijn. Al dit lekkers kun je ook proeven in hun restaurant, waar sommelier Maxime Vanhove je helpt om de perfecte match te maken met de gerechten.brandstofshop.be

Hof van Cleve in Kruisem

Ook bij de godfather van de Vlaamse gastronomie krijg je een volledig huisgemaakt assortiment van non-alcoholische aangepaste drankjes. Van kruidige infusies over subtiele sappen: het hele menu lang worden je smaakpapillen geprikkeld. hofvancleve.com

Dôme in Berchem

Bij Dôme kun je de kombucha’s van smaakexpert Natalie Schrauwen proeven: zij ontwikkelt voor de chef een volledig aangepast drankenmenu met kruidige, fruitige en florale gefermenteerde thees. domeantwerp.be

Atelier Gist in Geraardsbergen

Bij Atelier Gist houden ze wel van een uitdaging: naast het maken van hun eigen zuurdesembrood brouwen ze ook een hele resem non-alcoholische drankjes. De complexe glaasjes worden gemaakt op basis van seizoensgebonden en gefermenteerde ingrediënten. ateliergist.be

Pépite in Namen

Combinaties met vruchtensap? Ja, maar van het Duitse merk Van Nahmen, ontwikkeld door sommeliers, dat geen toegevoegde suiker bevat. Ook in bruisende versie. pepite-resto.be

Bistrot Blaise in Marche-en-Famenne

Geen lange kaart, maar een aangeboren gevoel voor combinaties zoals een mocktail met limoen, gingerale en Japanse pruimenazijn. bistrotblaise.be

Arabelle Meirlaen in Marchin

Een chef met een uitgesproken plantaardig profiel, goed voor verteerbare en goed doorvoelde akkoorden. arabelle.be

L’Amandier in Genval

Martin Volkaerts kan rekenen op William Georlette en Leila Devos om harmonieën te distilleren die worden afgestemd op de gerechten. De chef heeft ook het sprankelende water Ose ontwikkeld, in samenwerking met brasserie Bertinchamps. amandier.be

Toma in Luik

De meeslepende keuken van Thomas Troupin wordt geserveerd met inventieve combinaties die gebruikmaken van ongewone infusies en distillaten. toma-restaurant.be