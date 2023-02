Van mocktails tot alcoholvrije spirits: 16 alternatieven om te klinken op Tournée Minérale

Of je nu meedoet aan Dry January en Tournée Minérale of niet, het kan geen kwaad om af en toe een alcoholvrije periode in te lassen. En dat hoeft vandaag helemaal niet meer saai te zijn. Onze favoriete alcoholvrije aperitieven op een rij.

In deze lijst brengen we alle mogelijke lekkere en bijzondere dranken onder. Geen onderscheid tussen spannende non-spirits, uitgesproken limonades of keurig voorgemixte mocktails, maar een overzicht van al wat ons opviel en kon bekoren.

1. Captain Kombucha Original, 2,05 euro voor 40 cl, Bioplanet

Voor de ervaren kombuchadrinker is deze versie waarschijnlijk veel te zoet. Maar voor wie nog nooit kombucha dronk, is dit de ideale eerste stap. Vlierbloesem, groene thee en dus best veel zoete accenten. IJskoud met een flinke scheut citroensap de ideale dorstlesser in de eerste lentezon.

2. Sir James 101 Pink Gin Tonic, 2,19 euro voor 25 cl, Delhaize en alcoholvrijshop.be

We zaten vol vooroordelen, maar werden bijzonder verrast door de balans en de best subtiele smaak. Een eervolle vermelding voor het roze broertje van de Sir James GT.

3. Aquakefir Thylbert, 1,59 euro voor 25 cl, Bioplanet

Een mooi voorbeeld van hoe een bereiding tegelijk subtiel en bijzonder uitgesproken kan zijn. Deze kefir op basis van water verbergt zijn fermentatie niet, is waarschijnlijk voor veel mensen best scherp, maar is toch zacht en makkelijk te drinken. Zongedroogde vijg en citroen vormen een mooie basis voor een brew of cocktail.

4. Charlie’s Organics, 1,25 euro voor 33 cl, Bioplanet

Of je nu kiest voor de versie met framboos en limoen of passievrucht: er is iets opmerkelijks aan deze subtiele sodadrankjes. Bruiswater met ongezoet vruchtensap klinkt misschien saai, maar de subtiele smaken maken deze blikjes onontbeerlijk voor een alcoholvrije maand.

5. Strykk Not Rum, 21,99 euro, alcoholvrijshop.be

Een 100% natuurlijk alternatief zonder kunstmatige smaakmakers of gekke toevoegingen. Verwacht een flinke portie smaak met kruidnagel, hout en citrusbitters. Voor de durvers kan het makkelijk on the rocks, maar vooral geschikt als basis voor de bereidingen die snakken naar een flinke dosis bruine rum.

6. Sir James 101 Gin Tonic, 2,19 euro voor 25 cl, Delhaize en alcoholvrijshop.be

Een zeer geslaagde non-alcoholische versie van het nog steeds meest populaire aperitief. Geen gekke bijsmaakjes, maar typische bitters van tonic die licht aromatisch worden versterkt in de achtergrond. Anders gezegd: een onopgemerkt alcoholvrije versie van een klassieker.

7. Shizo van Bôtan, 24,50 euro, botan-distillery.com

Naast de eerder vermelde benaderingen van wijn presenteert Bôtan nu ook bereide cocktails op fles. Deze non-alcoholische cocktail met elegante zuren en subtiele toetsen van yuzu en shisoblad komt het best tot zijn recht met een schijfje citroen en flink wat ijs in het glas.

Deze alcoholvrije aperitieven kwamen vorig jaar het beste uit de test:

1. Ginzero 12 Botanics, 70 cl, 10,39 euro, Delhaize, Prik&Tik

In de neus licht floraal en bijna alcoholisch, frisse en droge smaak met toetsen van komkommer en citrus. Lekker puur met ijs, ideaal als basis voor een klassieke gin-tonic.

2. Lyre’s Dark Cane Spirit, 21,95 euro, Prik&Tik

Lyre’s biedt heel wat alternatieven voor likeuren aan en deze Dark Cane Spirit zou een bruine rum moeten vervangen. We vonden hem vooral heel zoet

3. Fluère Original, 27,50 cl, 19,99 euro – Webshop

Deze ginvervanger ontgoochelde ietwat. Ondanks ingrediënten als jeneverbes en lavendel overheerste een medicinale smaak, die pikant in de keel bleef hangen, ook met afsmakende tonic.

en best chemisch, met weinig aroma of leuke smaken. Puur dus geen succes, maar voor bijvoorbeeld een cuba libre met voldoende ijs kan het wel werken.

4. Bôtan Juniper Garden,50 cl, 42 euro, CRU, webshop

Een natuurlijke smaakbom van echte kruiden, zonder bewaarmiddelen of toegevoegde suikers, van bij ons. Groene kruiden in de neus (rozemarijn, tijm) en gelijkaardige smaken in de mond. Een droom voor elke mixologist of gewoon met een blokje ijs voor de ervaren drinker.

5. Gordon’s GT non, 25 cl, 1,79 euro, Delhaize

Een eervolle vermelding voor de kant-en-klare alcoholvrije gin-tonic van ginproducent Gordon’s. Budgetvriendelijk, evenwicht tussen bitters en zuren en zeker niet té zoet.

6. Nona June, 20 cl, 11,90 euro, Delhaize, webshop

Ook een lokaal product dat ondertussen naam maakte in de supermarktrekken en cocktailbars. Best veel aciditeit met beperkte smaakdiepte of aroma’s, vooral gemaakt om te mengen met zoetere toevoegingen of als basis voor bijvoorbeeld een gin-fizz.

7. Seedlip Spice 94, 70 cl, 19,50 euro Delhaize, Albert Heijn

Misschien wel de meest gekende naam in het hele gamma. Zette het concept van alcoholvrije spirits enkele jaren geleden mee op de kaart. Deze Spice 94 is uitgesproken geparfumeerd met kardemom en pimentbes, waardoor het best met andere smaken gecombineerd wordt. Ideaal voor een virgin negroni.

8. Martini Vibrante, 9,99 euro, De meeste supermarkten

Deze non-alcoholische rode vermout verraste aangenaam. Misschien een beetje te zoet, maar verder een lekkere nasmaak met een rijke kruidigheid en fijne bitters. Met wat blokjes ijs ideaal om puur te drinken. Of zoals panellid Jocasta zei: ‘Zelfs mijn papa zou dit graag drinken.’

9. Clover Mineral, 50 cl, 24 euro, Webshop

Dit Belgische destillaat met een zuivere en geparfumeerde afdronk is heel mooi gebalanceerd. Misschien wat te fragiel om te mengen met een tonic, maar met sodawater en limoen heel aangenaam.