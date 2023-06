8 nieuwe culinaire hotspots in Brussel

Brussel heeft er heel wat nieuwe culinaire pareltjes bij. Dit zijn onze aanraders, die bovendien makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel-Centraal.

Klok

Op een vijftiental minuutjes wandelen van het centraal station vind je een nieuwe culinaire parel: de Klok. Franse sterrenchef Florent Ladeyn serveert er ‘locavore’ gastronomie. Zoals de naam zegt, krijg je er enkel gerechten van lokale ingrediënten op je bord. Je kunt er ontbijten, brunchen en dineren.

Adres: Rouppeplein 10, 1000 Brussel.

klokbrussel.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lil Bao

Lil Bao is een vegan streetfoodbar waar Taiwanese bao wordt geserveerd. Het is het nieuwe kindje van Hsuan en Michal, de uitbaters van Liu Lin, een ander Taiwanees restaurant dat ze in 2019 openden in de Hoogstraat. Lil Bao ligt op zo’n 8 minuten te voet van Brussel-Centraal.

Adres: Cellebroersstraat, 71, 1000 Brussel.

lilbao.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bombay BBQ

Wie liever een uitstapje maakt naar Elsene, kan gaan dineren bij Bombay BBQ, het nieuwe flagshiprestaurant van Mission Massala. Je kunt er terecht voor Indische barbecue en steengrill met veggie en vegan opties. Ook het interieur is helemaal aan het concept aangepast: de felle kleuren van het streetstyle decor doen denken aan de befaamde Mohammed Ali Road in Mumbai. Het restaurant aan Flagey bevindt zich op ongeveer twintig minuten met het openbaar vervoer vanuit het centraal station.

Adres: Elsensesteenweg 280, 1050 Elsene.

missionmassala.be

Het interieur van Bombay BBQ doet denken aan de Mohammed Ali Road in Mumbai. © Studio Legein

Aum

Een andere Indisch-geïnspireerde zaak vind je in Kraainem. Aum heeft voor jou zowel fine dining als foodsharing in de aanbieding. Van donderdag tot en met zaterdag kun je er bovendien genieten van een heuse muzikale beleving tijdens de “bonfire” momenten. Aum ligt op ongeveer 35 minuten met het openbaar vervoer van Brussel-Centraal.

Adres: Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem.

aumbrussels.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Cantina Valentina

Voor een Peruaanse culinaire ervaring kun je binnenstappen bij Cantina Valentina in Sint-Joost-ten-Node, dat op 22 mei de deuren opende. Je krijgt er een moderne interpretatie van huisgemaakte croquetas, chicarrones, oesters, ceviche, tartaar en pisco sour. Het restaurant bevindt zich aan de Kruidtuin, op een kwartier wandelen van het centraal station.

Adres: The Hoxton, Brussels, Victoria Reginaplantsoen 1, 1210 Brussel.

thehoxton.com

Bij Cantina Valentina vind je huisgemaakte croquetas, chicarrones, oesters, ceviche, tartaar en pisco sour. © The Good Com

Umā

Dit restaurant op de Pippelingestraat heeft een nieuwe chefkok: Aurelie Kluyskens. Zij stond eerder al in de keuken van verschillende sterrenrestaurants, waaronder Zilte. Bij Umā serveert Aurelie je haar interpretatie van de Japans-Peruaanse Nikkei-smaken met gebruik van lokale ingrediënten uit de korte keten. Het restaurant ligt op een kwartiertje wandelen van Brussel-Centraal; met het openbaar vervoer doe je er tien minuten over.

Adres: Pippelingestraat 8, 1000 Brussel.

uma-restaurant.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Damn Good Café

Gloednieuw sinds dit jaar en op een twintigtal minuten te voet van Centraal: Damn Good Café. In deze koffiebar vind je speciale koffie, belegde broodjes en desserts (met een optie voor de vegans). Alles is huisgemaakt – ook het brood voor de broodjes wordt ter plaatse gebakken. Je vindt er ook een selectie bieren uit de Belgische brouwerijen Atrium en De Ranke.

Adres: Sint-Jan Nepomucenusstraat, 1000 Brussel.

@damngoodcafe



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Jacq’s

Een andere nieuwe broodjeszaak vind je in Elsene, op een kwartier vanuit Brussel-Centraal met het openbaar vervoer. Bij Jacq’s kun je proeven van toast met gesmolten kaas in een huiselijke sfeer, comme chez maman. Voor de vegans is er ook een optie met plantaardige kaas voorzien.

Adres: Defacqzstraat 24, 1000 Brussel.

jacqstoastery.com