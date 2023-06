Welkom bij de koffieclub: onze favoriete koffieabonnementen van het moment

Het koffieabonnement wordt alsmaar populairder. Steeds meer branderijen bieden een formule aan waarbij er elke maand één of meer zakjes koffie in je brievenbus vallen. Dit zijn onze favorieten.

Wat zijn nu de voordelen van zo’n koffieabonnement? Nooit meer een ochtend zonder koffie! Bovendien zijn de lidmaatschappen vaak scherp geprijsd, zeker als je veel koffie drinkt, en komen ze goedkoper uit dan steeds een zakje kopen. Wij lijsten onze favorieten op

1—Mok Koffie

Deze Brusselse branderij blinkt uit in specialty coffee van uitmuntende kwaliteit. Je kiest hier voor een filter- of espressoabonnement dat start aan 17 euro per maand.

mokcoffee.be

2—Mon Cafetier

Bij deze brander krijg je niet alleen maandelijks bonen in de bus, in je abonnement zit ook een koffiemachine inbegrepen, inclusief hersteldienst. Vanaf 29,70 euro per maand.

moncafetier.com

3—Cross Roast

Deze Antwerpse branderij geeft je de keuze om zelf je blend te kiezen of je te laten verrassen door de koffiebrander. Vanaf 17,50 euro per maand.

crossroast.be