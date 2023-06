Face it: feiten en fabels over zonbescherming voor het gelaat

Crèmes, sprays, foundations, BB-creams… De categorie gezichtsverzorging die zonnebrand tegenhoudt blijft uitbreiden. Maar hoe gebruik je deze producten het best?

1 – Moet je je 365 dagen per jaar insmeren?

Op het eerste gezicht lijkt het overbodig om op een bewolkte winterdag zonnefilters op je gezicht te smeren. De zonnestralen die je huid kunnen verbranden, uv-B-stralen, zijn in de winter weliswaar minder krachtig, maar uv-A-stralen zijn het hele jaar door even sterk. Die laatste dringen dieper in de huid, door bewolking en ramen heen. Ze leiden tot DNA-schade en fotoveroudering, huidveroudering veroorzaakt door de zon. Beide soorten uv kunnen huidkanker veroorzaken. De SPF (Sun Protector Factor) in zonnecrème beschermt ons daartegen.

Olivier Doucet, Senior Vicepresident Skincare Research bij het merk Lancaster: “94% van het zonnespectrum bestaat uit zichtbaar licht, waartoe blauw licht behoort, en infraroodstralen, stralen die nog dieper in de huid dringen dan uv. Denk daarbij aan het blauwe licht van ledlampen, smartphones, tablets en laptops. Dat mag misschien zwakker zijn dan zonnestralen, je huid wordt er vaak acht uur per dag aan blootgesteld.” Dus bieden veel SPF-producten tegenwoordig ook bescherming tegen blauw licht en infraroodstralen.

2 – Fluïde, crème, poeder of spray: wat beschermt het best?

SPF30 blijft SPF30, of ze nu in een klassieke crème of hippe fluïde zit. Zonnebescherming moet van de EU aan strenge eisen voldoen. “In principe wijst de SPF enkel op de uv-B-bescherming”, zegt dokter Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Skinical in Melle. “Maar volgens de Europese wetgeving moet ze ook beschermen tegen uv-A. Die bescherming moet minstens een derde van de uv-B-bescherming zijn.”

“Je moet wel voldoende smeren om de bescherming van de vermelde SPF te halen”, weet dokter Ostijn. “Twee milligram per vierkante centimeter komt neer op een halve koffielepel zonnecrème op je gezicht.” Aan die hoge dosis houden we ons niet altijd. “Mensen smeren gemiddeld te weinig en bovendien niet elke 2 uur, zoals voorgeschreven. Hoe minder je smeert, hoe minder goed je huid beschermd is. Met gezichtssprays of poederborstels met SPF weet je vaak niet hoeveel je eigenlijk gebruikt. Meer vloeibare texturen als melk en fluïdes smeren dan weer makkelijker uit dan crème, waardoor je ook te weinig kan smeren.”

3 – Beschermt dag- of BB-crème met SPF even goed als zonnecrème?

Dit is een beetje tricky. De Europese wetgeving heeft voor elke soort cosmetica specifieke reguleringen. “Breng je een product met als primaire functie ‘zonnebescherming’ op de markt, zoals een Face Sunscreen SPF50, dan moet je verplicht studies doen naar SPF en uv-A-bescherming”, zegt Ciska Dings, oprichtster van het Belgische Skin by Dings. “Is zonnebescherming de secundaire functie, zoals bij een Anti-aging Foundation met SPF15, dan is dat niet verplicht.”

“Het advies blijft wel om ook voor die producten die metingen uit te voeren indien consumenten ze als zonnebescherming gebruiken”, weet Dings. Zo kunnen bedrijven verzekeren dat hun klanten voldoende beschermd zijn. “Dit is ook wat de meeste bedrijven doen.”

Staat op het product naast SPF ook uv-A-bescherming vermeld, dan beschermt het daar ook zeker tegen. “Dat mag je pas claimen als je het kan aantonen in je productdossier.”

Dings wijst er wel nog op dat je het best niet op make-up met SPF vertrouwt om je huid tegen de zon te beschermen, omdat je nooit de aanbevolen hoeveelheid smeert.

4 – Dient zonnebescherming voor het lichaam ook voor je gezicht?

Zonnebescherming voor het lichaam mag op je gezicht. Wel zijn die texturen vaak rijker. “Ze bevatten meer oliën en minder water, waardoor veel mensen ze te vet voor hun gezicht vinden”, verklaart dokter Ostijn. “Daardoor smeer je misschien minder en krijg je dus niet de juiste bescherming.”

“Zonnebescherming voor het lichaam zou de gezichtsporiën kunnen verstoppen en tot puistjes leiden”, vult Louise Lutke Schipholt, Skincare Education Specialist bij Paula’s Choice, aan. “Bovendien bevatten SPF-producten voor het gezicht gemiddeld meer antioxidanten die helpen tegen huidveroudering.”

SPF-producten voor het gezicht werken ook beter onder make-up, prikken vaak niet in de ogen en spelen beter in op huidtypes. Zo bevat zonnebescherming voor de vettere huid vaak bestanddelen zoals salicylzuur, niacinamide en perliet. Die helpen de poriën zuiver te houden en spelen in op de talgproductie.

Dokter Ostijn raadt aan een product te gebruiken dat is afgesteld op je huidtype. “Zo zijn gel- en dry touch-texturen fijn voor personen met acne.”