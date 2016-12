Nest november is een special wonen

Woonplezier daar draait het om in het nieuwe nummer van Nest. Met liefst zes binnenkijkers, die je een blik gunnen op de interieurs van creatieve mensen in binnen- en buitenland. Van een Antwerps rijhuis vol Scandinavische accenten en de cottage van een ontwerperskoppel in Dorset tot de groene oase van de florist en een villa ingericht door interieurarchitect Lionel Jadot.

Verder tonen we je het warme nest van ontwerpster Donna Wilsen én dat van Karolien Van Cauwelaert, onze nieuwe hoofdredactrice. Voeg daar nog de heerlijke stoofpotten en feestelijke pannenkoeken aan toe en je weet dat je je kan warmen aan dit nieuwe nummer van Nest.

Verder in dit nummer:

De nieuwe lichtarmaturen, helder en transparant

Een bezoek aan het atelier van textielontwerpster Hermine Van Dijck

De smaak van rapen

Microkosmos in het groen, over de unieke interieurobjecten van Nada

Op ontdekking door het West-Vlaamse Heuvelland

En nog veel meer...