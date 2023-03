Van budgetbruid tot bridezilla: 4 keer inspiratie voor het trouwseizoen

Met de lente in het vooruitzicht wordt ook het trouwseizoen afgetrapt. Een overzicht van nieuwe reddingsboeien voor zij die in het huwelijksbootje stappen.

Maatjurk

Vanuit dezelfde filosofie als het maatpak wil ontwerpster Eva Janssens ook bruiden voortaan op maat kunnen bedienen. Haar nieuwste collectie C’est moi dient als vertrekpunt voor tailormade couture. Je kunt er onder meer de kleur kiezen, van klassiek wit tot poederroze en parelrood, tot de gebruikte stoffen en afwerking. “Doordat we de tijd nemen om de bruid zo goed mogelijk te leren kennen, ontwerpen we een outfit waar zij zich het beste in voelt,” zegt Janssens. “Een jurk die jou omschrijft, omvat en belichaamt.”

Vanaf 2000 euro, evajanssens.be

© Oona Smet

Budgetbruid

Na een eerste gezamenlijke collectie die bijzonder populair bleek, slaan Flair en LolaLiza opnieuw de handen in elkaar. De trouwlijn is vooral qua prijskaartje interessant voor verloofden die hun speciale dag toch graag een beetje willen budgetteren. Met jurken vanaf 69,99 euro hoeft er alvast niet op het dessert bespaard te worden.

lolaliza.com

© GF

Samen sterk

Van een geslaagd huwelijk gesproken: Michael & Giso, het Nederlandse luxelabel voor tailormade trouw- en maatpakken en hemden, trok in bij de bekende Antwerpse bruidsshop Le Chapeau, met een winkel op het gelijkvloers. Zo kunnen bruid en bruidegom voortaan beiden terecht in de boetiek voor hun feestelijke dag.

Frankrijklei 72, michael-giso.com

© jeroen noord

Testrondje

De trouwbeurs I Do I Do strijkt op 19 maart neer in de Leuvense HAL 5. Je ontdekt er alles voor een creatief huwelijksfeest, van wedding planners tot ontwerpers, en kunt er deelnemen aan workshops en proeven wat de cateraars in de aanbieding hebben.

idoido.be