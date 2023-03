3 trouwbeurzen om je huwelijk tot in de puntjes te plannen

Staan de trouwklokken in de startblokken, maar ben je nog op zoek naar de juiste locatie, catering, outfit of bloemen? In Vilvoorde, Leuven en Hasselt vinden binnenkort inspirerende huwelijksbeurzen plaats, waar je een antwoord vindt op al je vragen.

Cherry on the cake – Vilvoorde

Op zondag 5 maart vindt de tweede editie van Cherry on the cake plaats in de Vijverhal van Asiat Park in Vilvoorde. De beurs verzamelt 25 enthousiaste spelers uit de trouwbusiness onder één dak. Het team achter de beurs bestaat uit vier vrouwelijke ondernemers: Kristel Vanden Breeden (StellaConcepts), Vanessa Stevens (Vanessa Stevens Photography), Anke Usewils (I DO Weddings & Events) en Sarah Van Moll (Le Jardin Secret).

PRAKTISCH

5 mrt 2023 — 11u – 17u

Asiat Park

Mechelsesteenweg 255

1800 Vilvoorde



Inkom: gratis



www.cherryonthecake.be

Trouw & Trends – Hasselt

Het magazine Trendy Trouwen organiseert lokale trouwbeurzen en trekt zondag 5 maart naar Herkenrode bij Hasselt. Met live muziek op de achtergrond leer je heel wat ondernemers en merken kennen die de ingrediënten kunnen vormen voor jouw droomhuwelijk. Alle partners zijn regiogebonden: ideaal als je van plan bent te trouwen in Limburg. Bovendien maken aanwezigen ook kans op een reis met fotoshoot. Je gaat naar huis met heel wat inspiratie en een gratis goodiebag.

PRAKTISCH

5 mrt 2023 — 11u – 17u

Tiendschuur

Herkenrodeabdij 4

3511 Hasselt-Herkenrode

Inkom: gratis

www.trendytrouwen.be

I Do I Do – Leuven

De trouwbeurs I Do I Do strijkt op 19 maart neer in de Leuvense HAL 5. De beurs verzamelt lokale designers, die een persoonlijke service aanbieden voor een creatief huwelijksfeest. Organisatoren Karolien Verstraeten en Mathieu Spaenjers kozen alle partners eigenhandig uit. Alle ondernemers zijn Belgisch en staan voor kwaliteit en duurzaam maatwerk.

Van wedding planners tot ontwerpers: bij I Do I Do vind je alles wat je nodig hebt voor een geslaagd huwelijk. Onder andere Café Costume, Lux Visual Storytellers, Team Bride, Elisa Lee, Blùm by season en Karolien Verstraeten zelf beantwoorden met plezier alle vragen van jou en je verloofde. Onder de muzikale begeleiding van een liveband kan je deelnemen aan workshops en tutorials en proef je wat de cateraars in de aanbieding hebben.

PRAKTISCH

Zondag 19 maart 2023 — 10u-17u

HAL 5

Diestsesteenweg 104

3010 Leuven

Inkom: 9.50 euro per persoon in voorverkoop, 12 euro per persoon aan de kassa

www.idoido.be