Wandelen tussen de bomen: boomkroonpad in het Noorse Hamaren Activity Park geopend

De Treetop Walk in het hart van de Noorse Telemark-regio biedt natuurliefhebbers een nieuw perspectief op het dennenbos van Fyresdal op 15 meter hoogte. Het boomkroonpad werd ontworpen door de Deense designstudio EFFEKT.

De Treetop Walk in Hamaren Activity Park bevindt zich in de Telemark-regio, bekend om zijn eilanden en fjorden. Het is de eerste in zijn soort in Noorwegen. De wandeling tussen de boomtoppen strekt zich één kilometer uit en gaat langs het Fyresvatn-meer, omhoog tussen de boomtoppen, langs de bergkam en omhoog naar de top van Klokkarhamaren. Aan het einde van het pad biedt een cirkelvormig uitkijkpunt met een diameter van 50 meter een spectaculair 360-graden uitzicht over het dennenbos, de heldere meren en de rotsen.

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Eén met de natuur

‘Onze taak was om mensen weer in contact te brengen met de natuur en een ontwerp te maken dat de bezoekers meeneemt op een langzame en poëtische wandeling door het bladerdak van het bos. Het hoogtepunt van de wandeling is het schilderachtige uitzicht op het meer,’ legt Tue Foged uit, een van de twee oprichters van de in Kopenhagen gevestigde designstudio EFFEKT.

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Toegankelijkheid

Het wandelpad is geschikt voor voetgangers, fietsers, kinderwagens en rolstoelen. Volgens Monica Sølyst, projectleider bij Faun Naturforvaltning, is het ontstaan uit een oprecht verlangen om alle mensen, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, het sensationele gevoel te geven van wandelen tussen de boomtoppen.

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Boomtopwandelpad van designstudio EFFEKT in het Hamaren Activity Park © Rasmus Hjortshøj

Lokaal hout

Het wandelpad en de dragende structuur zijn volledig gemaakt van lokaal vurenhout, waardoor het pad opgaat in de omringende dennenbomen en het gevoel geeft alsof het door het bos zweeft. Dit eenvoudige en duurzame bouwsysteem werd ontwikkeld door EFFEKT, in samenwerking met de lokale aannemer Inge Aamlid. Het team werkte met respect voor de natuurlijke omgeving tijdens het bouwproces.

effekt.dk / visittelemark.no