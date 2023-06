Van het pad af: ongewone reistips voor onverschrokken avonturiers

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: off the beaten track.

Grit & glamour

De hoofdstad van het Griekse Syros, Hermoupolis, staat bekend om haar combo van grit & glamour: enerzijds een blinkende nieuwe jachthaven, anderzijds een van de oudste industriële scheepswerven van Griekenland. In de stad kan je slapen in hotel Aristide, waar Dorische zuilen samengaan met hedendaags design. Aristide is tot aan het dakrestaurant gevuld met kunstwerken. Dat restaurant werd overigens meteen na opening gebombardeerd tot foodie bestemming. Vanop het terras zie je in de verte Mykonos glinsteren.

Vanaf 360 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt, hotelaristide.com

Verrassend ver

Kledingwinkel Zara en designmagazine Wallpaper hebben samen vijf ‘offbeat travel guides’ gelanceerd. Je kan ze kopen in een verzamelbox of in één koffietafelboek. De sfeer in de boeken ademt slow travel: verwonderen en verdwalen op reis. Zowel de reistips als lay-out en fotografie zijn even verrassend als de vijf bestemmingen: Bruton in het Verenigd Koninkrijk, Ojai in Californië, Galicië in Spanje, Naoshima in Japan, en Namibië.

91 euro (koffietafelboek) of 101 euro (verzamelbox met vijf gidsen), zara.com



E-biken door de bergen

De regio Tiroler Zugspitz Arena in Oostenrijk, aan de grens met Duitsland, pakt uit met e-bikeroutes. Steeds meer bergregio’s zetten in op elektrisch fietsen, en dan vooral op mountainbiken. Elektrische mountainbikes maken de sport makkelijker en toegankelijker. De toeristische dienst stippelde meer dan honderd routes uit, zowel langs klassieke hoogtepunten als off the beaten track. Ook handig: de regio heeft een Nederlandstalige website met slaap- en eettips.

zugspitzarena.com/nl/zomers-avontuur/fietsen/e-biken