Nationaal park Vallée de la Semois in België: ‘Reken op minstens enkele dagen wil je een deeltje zien’

Indrukwekkend natuurschoon vind je niet enkel ver weg van hier, maar ook binnen de eigen landsgrenzen. De regio Vallée de la Semois kreeg eind vorig jaar officieel het statuut van nationaal park en beslaat maar liefst 29.000 diepgroene hectare. “Meer dan 85 procent van het gebied bestaat uit bos.”

Sophie Le Rue is communicatieverantwoordelijke bij Vallée de la Semois en was betrokken bij het project om de regio het statuut van nationaal park te geven. Zij vertelt waarom een nationaal park in België net zo waardevol en interessant is als een nationaal park in het buitenland.

WAT Een van de drie nationale parken in België. WAAR Verspreid over 8 Waalse gemeenten, van Tintigny tot Vresse-sur-Semois, via onder meer Herbeumont en Bouillon. OPPERVLAKTE 29.000 hectare. ZOOGDIEREN Herten, otters, lynxen. INSECTEN 69 soorten vlinders, 188 soorten bijen, 44 soorten libellen. NIEUWS De vallei is pas sinds eind vorig jaar officieel een nationaal park.

Wat maakt dit park speciaal? “Het kronkelt rond de Semois, die als een ader het hele gebied bevloeit. De Semois ontspringt in Belgisch-Lotharingen, omgeven door bloemrijke weiden, en doorkruist de Ardennen langs bergmassieven en spectaculaire panorama’s. Meer dan 85 procent van het gebied bestaat uit bos.”

Wat houdt het statuut van nationaal park exact in? “Wij hebben een plan opgesteld met 75 concrete acties. Denk aan identificatie van vissen, herstel van de oevers, meer communicatie rond het park en de regio, duurzame zwemzones en een betere mobiliteit. De titel draait om natuurbehoud maar ook het park beleefbaar maken.”

Hoeveel tijd heb ik nodig om het te bezoeken? “Het park is enorm uitgestrekt, reken op minstens enkele dagen wil je een deeltje zien. Je kunt ook makkelijk een week of langer op ontdekking.”

Bijzondere dieren? “Ze zijn niet altijd makkelijk te spotten, maar we zijn wel trots dat ze in het park wonen: de otter en de lynx.”

Mooiste fotospot? “De bekendste plekken zijn le Tombeau du Géant of het uitkijkpunt van Frahan in Rochehaut, waar je de rivier een S-bocht ziet maken. Maar ook de hangbrug Epine in Bouillon, het viaduct Conques d’Herbeumont (45 meter hoog, 138 meter lang) en de uitkijkpunten aan le Mergyre, le Jambon de la Semois of le Rocher du Chat zijn om in te lijsten.”

Wandeltip? “De mythische route GR16 loopt deels langs de Semois en is een uitdagende manier om het Nationaal Park te voet te verkennen tussen Tintigny en Bohan op de Frans-Belgische grens.”

Goede uitvalsbasis? “Het dorp Herbeumont, pal aan de Semois en ook vlak bij het uitkijkpunt Roches du Moulin en het viaduct dat ik tipte als fotospot. Je vindt er charmante, typisch Ardense hotelletjes en je kunt er makkelijk mountainbikes, kajaks of Canadese kano’s huren.”

semois-parcnational.be