Thai chic: 6 eetadressen in Thailand voor designliefhebbers

Thailand zet zichzelf steeds meer op de Aziatische designkaart en verwondert met boompaviljoenen, boscabana’s of neo-tropische restaurantinterieurs. Kunst, design en architectuur: op deze eetadressen kijk je je ogen uit.

1. In Chiang Mai

Kaomai Tea Barn: tussen vroeger en nu

Wat vroeger een tabaksplantage was, is vandaag omgevormd tot hotel/café/museum/theewinkel Kaomai Estate 1955, op een uurtje rijden van tempelstad Chiang Mai. De oude opslagplaatsen kregen een herbestemming door PAVA Architects, dat op verschillende manieren de bakstenen torens liet connecteren met de groene omgeving. De Kaomai Tea Barn is een mooi voorbeeld. De architectuur zinkt deels in de grond, voor een extra intieme theebeleving. Kleine rechthoekige ramen in de bakstenen muren brengen de natuur naar binnen en tekenen tegelijk een grafisch patroon met lichtinval. De verwijderde stenen werden gerecupereerd en gebruikt om de toog te bouwen. Het hele project ademt harmonie tussen vroeger en nu, en won een UNESCO Award voor New Design in Heritage.

kaomailanna.com/estate.php

Chim Chim

2. In Bangkok

Chim Chim: polychroom universum

Chim Chim is naar eigen zeggen een ‘art-inspired social diner’. Het is een café en restaurant waar je terechtkunt voor ontbijt, lunch, diner of all-day brunch. De gerechten zijn even kleurrijk als de zwart-witte terrazzovloer, funky kussens, felgele meubelen en poppy kunst aan de muren. De stijl is een mix van mid-century, neo-tropisch en Bauhaus. Arne Jacobsen wordt moeiteloos geflankeerd door schilderijen van Thaise kunstenaars en het geheel is een polychroom universum dat ondanks de verschillende invloeden mooi samenhangt. Chim Chim biedt ook exporuimte aan kunstenaars. Zo ontdek je op de mezzanine tekeningen van Pomme Chan, een Bangkokse illustrator die onder meer voor Nike en Marc Jacobs werkt. Een blik op de menukaart doet watertanden, met onder meer een yuzu-meringuecroissant, tiramisu-cruffin, snickersmacaron of een dirty coffee. Chim Chim zit op de benedenverdieping van het Siam@Siam designhotel.

chimchimbangkok.com

Potong

3. Potong: nieuwkomer van het jaar

serveert Thais-Chinese fusionkeuken in een oude apotheek in Bangkok. Het woord ‘potong’ is de naam van het pand uit 1910, gebouwd in Sino-Portugese stijl, een koloniale mix tussen Chinese en Europese architectuur. In 1910 was Potong het hoogste gebouw in Chinatown en de vijf verdiepingen overleefden meer dan honderd jaar als apotheek. Chef-kok Pam Utharntharm is de vierde generatie in de familie en keerde terug naar haar roots na een gastronomische omweg bij Jean-Georges Vongerichten in New York. Ze transformeerde Potong tot restaurant, haalde de beroemde ‘30 Under 30’-lijst van Forbes Magazine en kreeg in november een Michelinster plus de award ‘Thailand nieuwkomer van het jaar’. De vijf verdiepingen zijn gebleven en je vindt er onder meer een speakeasy en een rooftop loungezone. De vibes situeren zich ergens op het kruispunt tussen New York en late night Chinatown.

130 euro voor een 20-gangenmenu, restaurantpotong.com

Nana Coffee Roasters

4. Nana Coffee Roasters: gefilterd licht

De eigenaars van Nana Coffee Roasters wonnen meerdere malen het Nationale Barista Kampioenschap van Thailand, net als Brewers Cup-wedstrijden in filterkoffie, dus een bakje koffie kan hier moeilijk tegenvallen. Alle medewerkers krijgen opleidingen van ‘cup tot seed’ en volgen workshops in ‘coffee storytelling’: bij elke boon hoort een ander verhaal. Memorabele koffie in een memorabele setting, want ook de architectuur van de winkels en bars blijft je bij. Het stalen paviljoen in de Bang Na-buurt omwikkelt banyanbomen in de tuin, die in de beleving een even grote rol spelen als muren of plafonds. Alle Nana-koffiebars hebben een andere typologie, maar één ding hebben ze gemeen: licht valt gefilterd binnen. Kan geen toeval zijn.

nanacoffeeroasters.com

Villa Frantzén

5. Villa Frantzén: vleugje Zweden

Als buitenlandse Michelin-chefs naar een stad komen om er een nieuw restaurant op te starten, weet je: de plek is hot. Björn Frantzén – nummer zes op de lijst ‘World’s 50 Best Restaurants’ – opende recent in Bangkok Villa Frantzén. De Zweedse kok staat bekend om zijn Scandinavische keuken met Aziatische invloeden. In Bangkok brengt hij een vleugje Zweden naar Thailand, niet alleen op het bord maar ook in het interieur. Villa Frantzén werd ingericht door Joyn, een designstudio uit Stockholm die uit de thuisregio keramiek (van Calle Forsberg), glaswerk (Reijmyre) en lichtinstallaties (Matteo Messervy) meebracht. Fijn aan Villa Frantzén is de bar, waar je zonder reservatie- of menuplicht binnen kunt wandelen voor cocktails en hapjes.

villafrantzen.com

Jampa

6. In Phuket

Jampa: verwondering in het groen

Phuket associëren we met massatoerisme, maar de regio in het zuiden van Thailand heeft meer te bieden dan all-inresorts. In de bossen van Phuket staat het wellnessresort Tri Vananda, met restaurant Jampa, dat zowel architecturaal als gastronomisch verwondert. Het paviljoen op palen is een ontwerp van design- en architectenbureaus AvroKO en Habita Architects. Via een aanloopbrug wandel je langs kruinen van bomen het restaurant binnen. Jampa staat voor live koken aan het vuur, lokale ingrediënten en een zero waste filosofie. Eén kilometer verderop is er een eigen boerderij en kruidentuin, en de chef, Rick Dingen, experimenteert met minder bekende lokale ingrediënten zoals roze limoenen of mapriang. Zijn restaurant kreeg van Michelin een groene ster in de gids van 2023.

jamparestaurant.com