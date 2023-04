Minder all-in, meer design: 5 slaapadressen in Thailand voor designliefhebbers

Thailand zet zichzelf steeds meer op de Aziatische designkaart en verwondert met boompaviljoenen, boscabana’s of neo-tropische hotelinterieurs. Kunst, design en architectuur: op deze slaapadressen kijk je je ogen uit.

Wood and Mountain Cabin © GF

1. In Chiang Mai

Wood and Mountain Cabin: craquelé effect

In het noorden van Thailand bouwde lokaal architectenbureau Sher Maker de Wood and Mountain Cabin, een offgrid boscabana die te huur is via Airbnb. De rechthoekige metalen constructie valt vooral op door de houten panelen aan de buitenzijde. Ze zijn gebouwd met zwartgeblakerd hout dat volgens de Shou Sugi Ban-techniek ‘verbrand’ werd. Shou Sugi Ban wordt gebruikt om hout te verduurzamen: de verkoolde laag geeft extra weerstand tegen brand, insecten, schimmels of andere invloeden van buitenaf. De cabin vind je in het Mae Rim District, een halfuur rijden van Chiang Mai, genesteld in de uitlopers van het Doi Suthep-Pui National Park.

Vanaf 207 euro per nacht (twee personen), airbnb.com

Intercontinental Khao Yai © GF

2. In Khao Yai

Intercontinental Khao Yai: inchecken aan de ticketbalie

Op drie uur rijden ten noorden van de Thaise hoofdstad ontwierp hoteldesigner Bill Bensley misschien wel het meest bijzondere hotel van het land. Alle kamers, restaurants tot en met de spa kregen de look-and-feel van een ouderwetse luxetrein, een ode aan de hoogdagen van de Orient-Express. Bensley, een grote fan van lange treinreizen, ging in heel het land op zoek naar oude treinstellen die hij upcyclede met marmeren badkamers, houten lambriseringen, gouden kranen en nog veel meer art deco. De stijl samengevat in één woord: treinromantiek. Inchecken doe je aan een zorgvuldig gerenoveerde ticketbalie. De regio staat vooral bekend om het Khao Yai nationale park, maar de omgeving telt meerdere kunstmusea en galeries. Ze staan allemaal mooi opgelijst in de buurtgids op de website van het hotel.

Vanaf 148 euro voor een tweepersoonskamer, khaoyai.intercontinental.com

The Mustang Blu © GF

3. In Bangkok

The Mustang Blu: filmische patina

Boetiekhotel The Mustang Blu zit in Chinatown, tegelijk ook het creatieve district van Bangkok. De façade uit de late jaren 1800 doet denken aan het Flatiron Building in New York. Het voormalige bankgebouw werd door stylist Ananda Chalardcharen omgevormd tot een B&B met tien kamers die allemaal baden in een geheimzinnige filmische sfeer. Denk: opgezette dieren, tropische planten, antieke meubelen, schijnbaar nonchalant rondslingerende vintage boeken, gedempte lichten en heel veel patina op de afbladderende muren.

Vanaf 206 euro voor een tweepersoonskamer, Instagram @themustangblubangkok

The Standard © GF

4. The Standard: kleurrijk als Tetris

De hippe Amerikaanse keten The Standard opende vorig jaar een hotel in het legendarische gebouw King Power Mahanakhon, 317 meter hoog, bijgenaamd Pixel Tower of Tetris Building. De ramen in de toren verspringen trapsgewijs, net als in een spelletje Tetris. Binnen spat de kleur van de muren en meubelen: de Spaanse ontwerper Jaime Hayon liet zich helemaal gaan met roze en groene muren, terrazzo vloeren, grafische patronen en blinkende art-decodetails. De lobby van The Standard Bangkok is een verplichte tussenstop voor elke designliefhebber en vandaar kun je op ontdekking langs niet minder dan zeven cocktailbars, restaurants en zelfs een theehuis, allemaal even impressionant. Het hotel bracht met zijn maximalistische designtaal een frisse wind in de eerder beige gekleurde hotelwereld in de hoofdstad.

Vanaf 170 euro voor een tweepersoonskamer, standardhotels.com

Peri Hotel © GF

5. In Hua Hin

Peri Hotel: surfer’s lodge

Het Peri Hotel vind je in Hua Hin, soms de Thaise Rivièra genoemd en ook een populaire surfregio. Verwacht geen topgolven, wel voldoende waterplezier voor beginnende surfers. Je boekt er tweepersoonskamers of deluxe suites met hangmatten en privétuintjes. De stijl is die van een hedendaagse surfer’s lodge, met pastelkleuren, rotanmeubelen en houten wandpanelen in cottagestijl. Als je er niet genoeg van krijgt: er is ook een Peri Hotel in Khao Yai.

Vanaf 69 euro voor een tweepersoonskamer, theperihotel.com