Fietsen in New York

Hoe? Wij verplaatsten ons dankzij Connections eenvoudig met de fiets door New York. De reisoperator organiseert al dertig jaar reizen naar de stad, en heeft een uitgebreid fietsaanbod in the Big Apple. Met het pakket Bike in Business boek je meteen een volledige trip, van vlucht tot verblijf, waarbij er naast een begeleide fietstocht door Central Park ook een hele dag fietshuur is inbegrepen om de stad in je eigen tempo te verkennen. Huur je liefst enkel een fiets voor een dagtocht? Ook dat biedt de reisoperator aan lagere tarieven aan dan wanneer je ter plekke huurt.

Prijs? Volledige trip naar New York vanaf 1480 euro, fietsverhuur vanaf 29 euro. Reserveren kan in een van hun reiswinkels, telefonisch of per mail via het contactcenter of via connections.be

Belangrijk? Wanneer je voor twee dagen een fiets wilt huren, moet je er zeker van zijn dat je hotel een afgesloten fietsenstalling voorziet waar je je fiets ’s nachts kunt opbergen. Dit is voor de meeste verhuurshops een vereiste, gezien de vele diefstallen van fietsen die op straat worden gestald.