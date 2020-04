Wie beter dan Sir David Attenborough kan je meenemen op een virtuele reis in deze tijd dat we zelf niet op reis kunnen? In deze virtual tour toont hij je alle kanten van het Australische Great Barrier Reef.

Sir David Attenborough is bekend van de prachtige natuurdocumentaires zoals Planet Eath, Life en Frozen Planet. Met zijn warme stem en enthousiasme neemt hij zijn kijkers mee naar de mooiste plaatsen in de natuur. Attenborough is al zestig jaar gefascineerd door het Great Barrier Reef, met een oppervlakte van 334.400 vierkante kilometer het grootste koraalrif ter wereld.

'Dit is een van de meest spectaculaire, complexe en fragiele ecosystemen in de wereld', zegt Attenborough. Sinds de eerste keer dat hij het rif zestig jaar geleden bezocht, zag hij het reageren op de snel veranderende planeet.

In de virtuele reis 'David Attenborough's Barrier Reef' toont hij de kijkers dan ook niet alleen de schoonheid van zo'n 1500 vissen en honderden koralen, maar hij laat ook zien hoe het rif te lijden heeft, in het bijzonder door de klimaatopwarming. Uit een onderzoek uit 2016 van de James Cook Universiteit blijkt dat 93 procent van het rif aan het verbleken is. De belangrijkste oorzaak daarvan is de klimaatopwarming en de hogere temperatuur van het zeewater dat daar het gevolg van is.

De virtuele reis bestaat uit vijf hoofdstukken en een kaart zodat je telkens ziet welk deel van het rif je aan het bekijken bent. Je ziet hoe koralen groeien, welke dieren er leven, het schadelijke effect van de opwarming van het zeewater en je hoort zelfs de geluiden van de dieren onderwater. Een virtuele reis waar je je uren in kan onderdompelen.

Sir David Attenborough is bekend van de prachtige natuurdocumentaires zoals Planet Eath, Life en Frozen Planet. Met zijn warme stem en enthousiasme neemt hij zijn kijkers mee naar de mooiste plaatsen in de natuur. Attenborough is al zestig jaar gefascineerd door het Great Barrier Reef, met een oppervlakte van 334.400 vierkante kilometer het grootste koraalrif ter wereld. 'Dit is een van de meest spectaculaire, complexe en fragiele ecosystemen in de wereld', zegt Attenborough. Sinds de eerste keer dat hij het rif zestig jaar geleden bezocht, zag hij het reageren op de snel veranderende planeet. In de virtuele reis 'David Attenborough's Barrier Reef' toont hij de kijkers dan ook niet alleen de schoonheid van zo'n 1500 vissen en honderden koralen, maar hij laat ook zien hoe het rif te lijden heeft, in het bijzonder door de klimaatopwarming. Uit een onderzoek uit 2016 van de James Cook Universiteit blijkt dat 93 procent van het rif aan het verbleken is. De belangrijkste oorzaak daarvan is de klimaatopwarming en de hogere temperatuur van het zeewater dat daar het gevolg van is. De virtuele reis bestaat uit vijf hoofdstukken en een kaart zodat je telkens ziet welk deel van het rif je aan het bekijken bent. Je ziet hoe koralen groeien, welke dieren er leven, het schadelijke effect van de opwarming van het zeewater en je hoort zelfs de geluiden van de dieren onderwater. Een virtuele reis waar je je uren in kan onderdompelen.