Pilatesstudio’s rijzen in ons land als paddenstoelen uit de grond. Strak vormgegeven ruimtes, TikTok-feeds vol gecontroleerde glijbewegingen en een trouwe schare volgelingen: wat begon als een oefening voor revaliderende soldaten, is een eeuw later de heilige graal van de fitnesswereld. Wat maakt de sport zo populair?

Pilates, bedacht door de Duitse trainer Joseph Pilates, begon ooit als een bescheiden techniek met de naam ‘contrologie’. Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde hij oefeningen die gewonde soldaten weer op de been moesten helpen. Creatief als hij was, transformeerde hij ziekenhuisbedden tot toestellen met weerstandsveren, waarmee hij in 1926 de eerste pilatesmachine creëerde. Al snel vond zijn methode de weg naar de danswereld, waar ze geliefd werd om spieren te versterken zonder ze te overbelasten.



Jarenlang was pilates het best bewaarde geheim van ballerina’s en kinesisten. Maar toen beroemdheden als Madonna, Kate Moss en Miley Cyrus hun strakke figuren aan de methode toeschreven, was het hek van de dam. Wat ooit een niche-oefening was, werd een wereldwijde trend. Er bestaan verschillende varianten, van mat- tot barre- tot wall pilates, maar dé onmiskenbare hype van dit moment is reformerpilates, uitgevoerd op een bed-achtig toestel.

Wat de verschillende varianten gemeen hebben? Gecontroleerde bewegingen, een stevige focus op de core en een flinke dosis flexibiliteit. De oefeningen zijn klein, nauwkeurig en meditatief, waardoor pilates zich onderscheidt van de intensievere, stressvolle trainingen zoals HIIT (High Intensity Interval Training, red.) of bootcamps. Volgens de wetenschap stuwt deze trainingsmethode je stresshormonen niet de hoogte in, misschien wel het ultieme verkoopargument in een tijd waarin welzijn een steeds belangrijkere rol speelt.

Waarschijnlijk speelt de esthetiek hier ook een rol. Reformerwork-outs passen perfect in het TikTok-universum van de clean girl aesthetic, waar moeiteloze elegantie en een verzorgde uitstraling allesbepalend zijn. En wie weet is dát wel de reden waarom een pilatesabonnement anno 2025 net zo’n statussymbool is geworden als een havercappuccino in een hippe koffiezaak.

