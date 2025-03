Wandelen in Wallonië: 5 avontuurlijke tochten met prachtige uitzichten

Nu de lente lonkt komt ook het wandelseizoen weer volop op gang. Wij verzamelden vijf avontuurlijke wandelroutes in Wallonië langs kabbelende beekjes, dichtbegroeide bossen en adembenemende uitzichten.

1- De site van le Hérou

Niet voor niets is deze site opgenomen op de lijst van opmerkelijk erfgoed van Wallonië. In het hart van de Ardennen slingert de Ourthe zich hier als een lint door het ongerepte landschap. De indrukwekkende rotskam van Hérou biedt een van de meest spectaculaire panorama’s in België. Deze avontuurlijke wandeling voert je door een van de wildste streken van het land. Vanaf de hoogten van Hérou daal je af naar de betoverende vallei van de Ourthe, langs de iconische Rocher de la Vierge de Cresse-Sainte-Marguerite en de majestueuze Rocher du Hérou. Onderweg word je getrakteerd op adembenemende uitzichten, steile rotswanden en idyllische plekjes langs het water.

Vertrekpunt: Pl. du Marché 13, 6980 La Roche-en-Ardenne

Afstand: 9,8 km

Praktische info hier

© MT Cœur de l’Ardenne – D. Closon

2- Het meer van Nisramont

Deze 15,4 kilometer lange tocht rond het meer van Nisramont brengt je langs de samenvloeiing van de Oostelijke en Westelijke Ourthe. Deze route is een echte uitdaging: hij voert je over trappen en steile paden, langs de schilderachtige oevers en door dichte bossen. De grooste troef: het indrukwekkende uitzicht op het water en de omliggende heuvels. Met wat geluk spot je onderweg bevers, aalscholvers of de kleurrijke ijsvogel. De wandeling begint bij de stuwdam van Nisramont. Stevige wandelschoenen aantrekken en je camera meenemen wordt aangeraden.

Vertrekpunt: Barrage de Nisramont, Rue du Barrage, 6983 La Roche-en-Ardenne

Afstand: 16 km

Praktische info hier

© WBT – Peripleties

3- De stilte van Saint-Hubert

Deze bijna 20 kilometer lange wandeling neemt je mee door het ongerepte woud van Saint-Hubert. De tocht begint bij de Fagne de la Doneuse, een uitgestrekt veengebied waar een beek zich een weg baant tussen rotsen en moerassige bodems. Vanaf daar wandel je door dichte bossen en open vlaktes, langs het natuurreservaat Boulaie du Rouge Poncé, een oud berkenbos dat je een blik gunt op het oorspronkelijke Ardense landschap. Onderweg passeer je het observatiepunt La Bilaude, waar je met wat geluk herten, wilde zwijnen of roofvogels kunt spotten. De route wisselt brede bosdreven af met smalle paden en lichte hoogteverschillen, wat zorgt voor een tocht met afwisseling. Een ideale uitstap voor wie even wil ontsnappen van de drukte en tot rust wil komen met het geluid van de wind en kabbelend water.

Vertrekpunt: Rue du Panorama, 6870 Saint-Hubert

Afstand: 20 km

Praktische info hier

© Ingrid Jusseret

4- De heuvels van La Gleize

In La Gleize snijdt de Amblève met zijn talloze zijriviertjes door het landschap, waardoor een prachtig lappendeken van valleien en beboste heuvels ontstaat. Deze uitdagende wandeling van 16 kilometer, bij uitstek geschikt voor ervaren wandelaars, begint op het kerkplein van La Gleize, aan de voet van de imposante Tiger II-tank en het December 1944 Museum, die herinneren aan de gevechten die hier plaatsvonden. Vanaf hier klimt en daalt de route over steile heuvels, langs de gehuchten La Venne, Brume en Monceau. De tocht voert je over stenige paden en smalle bospaadjes, met pittige beklimmingen en technische afdalingen die een goede conditie en stevige schoenen vereisen. Maar de inspanning loont: onderweg word je beloond met dromerige uitzichten over de vallei van de Amblève en het lager gelegen meer van Coo.

Vertrekpunt: Rue de Louveigné 5a, 4920 Aywaille

Afstand: 16 km

Praktische info hier

© WBT – Arnaud Siquet

5- De wilde natuur van de Ninglinspo

Deze bijna 15 kilometer lange wandeling voert je langs de wilde, bruisende beekjes van de Ninglinspo en de Chefna, twee van de mooiste bergriviertjes in de Ardennen. Het pad slingert door een landschap van steile valleien, rotsformaties en bos, waar het geluid van klaterend water praktisch je begeleider is. Onderweg passeer je watervalletjes, natuurlijke poelen en houten bruggetjes die de charme van deze streek versterken. De route houdt smalle, kronkelende paadjes langs de oevers in, alsook panoramische uitzichtpunten over de vallei van de Amblève.

Vertrekpunt: Parking de Sedoz, 4920 Aywaille

Afstand: 14 km

Praktische info hier