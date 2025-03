Demna Gvasalia wordt creatief directeur bij Gucci

De stoelendans in de modewereld gaat onverminderd door. Demna verlaat Balenciaga en wordt de nieuwe creatief directeur van Gucci. Dat maakte modegroep Kering vandaag bekend. De Georgische ontwerper, die Balenciaga de afgelopen jaren een uitgesproken en vaak controversiële signatuur gaf, krijgt nu de opdracht om Gucci een nieuwe creatieve richting in te sturen.

Volgens Gucci-CEO Stefano Cantino is Demna de juiste keuze. ‘Zijn manier van mode definiëren is uniek en precies wat Gucci nu nodig heeft’, verklaarde hij bij de aankondiging in Parijs. Onder Demna groeide Balenciaga uit tot een invloedrijk modehuis met een uitgesproken esthetiek, die streetwear, experiment en technologie combineerde.

Op 6 juli presenteert Demna nog een laatste couturecollectie voor Balenciaga. Wie hem daar opvolgt, is voorlopig nog koffiedik kijken. Maar één ding is zeker: de modewereld blijft in beweging.

Meer info volgt.

Lees ook: Het einde van een tijdperk: Donatella Versace stopt als creatief directeur van Versace