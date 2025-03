Zuiderse stoofpot: 10 recepten voor tajine

Zeggen de maartse buien nog ‘stoofpotjes’, de lente geeft al zin in zonnigere gerechten. De oplossing zit in de Marokkaanse stoofpot: tien recepten voor tajine.

Koppel winters comfortfood aan zuiderse aroma’s en je krijgt het perfecte voorjaarsgerecht. De Noord-Afrikaanse kookpot, oorspronkelijk van terracotta, is namelijk ideaal om stoofpotjes te bereiden. De hoge top zorgt ervoor dat de condens het gerecht continu bevocht en houdt aroma’s vast. Maar je kunt ook gewoon een gietijzeren stoofpot of braadpan met dikke bodem gebruiken, zolang er maar een deksel op past dat in se hetzelfde doet: het verdampte vocht in de pot houden. Kip, lam of veggie/vegan met flink wat groente, zonnige olijven, opgelegde citroen, een zoete toets van vijgen, dadels of andere vruchten: hou je niet in met mediterrane smaken, en put inspiratie uit deze tien recepten voor tajine.

Lees ook:

– Meer dan tajine: deze 5 Marokkaanse restaurants serveren traditie met een twist

– Verkozen tot “Beste keuken ter wereld”: Hakim Chatar maakt je wegwijs in de smaken van Marokko

Zon onder deksel: 10 recepten voor tajine

1. Tajine met kefta en groentjes

Dit is voor chef Zahia Belkhiri een onmisbaar iftargerecht om tijdens ramadan te delen met vrienden en familie, met flink wat Marokkaans brood erbij. Aan het einde van de kooktijd kun je extra olijven, paprikareepjes of wortelschijfjes toevoegen voor meer bite.

Naar het recept

2. Tajine met garnalen, passievrucht en citroen

Dj en televisiemaker Hakim Chatar publiceerde in 2024 een eerste kookboek met daarin dit recept. ‘Dit gerecht combineert de heerlijke smaken van een traditionele tajine met een soort shakshukasaus. Voor een extra smaakvolle en tegelijk lichte tajine.’

Naar het recept

3. Tajine van kip met appel

De versie met kip en appel van Abdelkarim Bellafkih – a.k.a. Koken met Karim – is perfect voor wie op zoek is naar een makkelijk recept. Mag het wat zoeter, dan voeg je gedroogde pruimen toe die je eerst laat koken in suikerwater. Serveer deze tajine met couscous of bulgur.

Naar het recept

4. Vegetarische tajine met knolgroenten en dadels

Een vegetarische tajine met zuiderse schwung voor frissere dagen. Serveer bulgur bij de gestoofde wintergroenten en werk het gerecht rijkelijk af met amandelschilfers en dadels.

Naar het recept

5. Tajine van lam met abrikozen en kaneel

Nog een klassieke combinatie, deze keer van lamsvlees en abrikozen met kaneel, en wat citroenzeste voor een frisse toets. De gedroogde abrikozen laat je vooraf een nacht weken in sterke thee.

Naar het recept

6. Zuiderse tajine van konijn van Sandra Bekkari

Deze zuiderse tajine van konijn is helemaal sana, het recept kregen we namelijk van dieetgoeroe Sandra Bekkari zelf. Lekker en gezond, bij voorkeur op te dienen met volkorencouscous of quinoa.

Naar het recept

7. Tajine met quorngehakt

Er zijn heel wat recepten voor tajine die enkel groenten en peulvruchten bevatten, maar deze veggie ovenvariant is minder klassiek door de toevoeging van quorngehakt. Ideaal voor vegetariërs die minder tuk zijn op kikkererwten.

Naar het recept

8. Pompoentajine met gedroogde vijgen

Maar de lekkerste vegetarische tajine maak je op basis van pompoen en kikkererwten, met vijgen als obligate zoete toets en natuurlijk koriander, komijn en kaneel. Even lekker met platbrood als met couscous.

Naar het recept

9. Tajine van kip met gepekelde citroen en olijven

Een tajine met kip, opgelegde citroen en olijven: het is de klassieker onder de zuiderse stoofpotjes. Je kunt de citroen gerust zelf pekelen, maar dan moet je wel nog twee weken geduld oefenen voor je ermee aan de slag kunt.

Naar het recept

10. Tajine van kip, wortelen en komijn

Met dit recept heb je evengoed een klassieker te pakken. In deze kiptajine vind je nu eens geen gepekelde citroen en olijven, wel wortelen en ui. Ben je geen fan van koriander, hou het dan bij de bladpeterselie.

Naar het recept

