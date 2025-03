Studio Hiel in Zwijndrecht uitgetest: ‘Overdag koop je hier een brood, ’s avonds is het fijn tafelen’

Na een verblijf op de Faeröer, waar hij in tweesterrenrestaurant Koks aan de slag was, en nadat hij vervolgens in Antwerpen bij Osaka en Nage had gewerkt, besefte Jori Hiel dat het nergens beter toeven is dan in zijn eigen Waasland. Het gevolg is dat hij weer bij zijn ouders introk: de bakkerij van vader Marc werd deels verbouwd tot Studio Hiel: overdag kun je er nog steeds een brood kopen, ’s avonds ontvangt zoonlief gasten met een beknopte menukaart.

We lijken voor een gesloten bakkerij te staan, maar de deur blijkt open en de ontvangst is hartelijk. Een tafel voor twee naar keuze, een glas champagne en een saison, en erg goed bedachte hapjes om de maaltijd te starten. De wortel met tartaar van makreel wordt nog net overtroffen door de rode biet met sesam en een vermoeden van limoenzeste.

Op de menukaart slechts één formule van drie gangen met in elke etappe twee keuzes. Dat zorgt ervoor dat niet veel later onze voorgerechten al worden voorgesteld. Een lauwe salade met fregola, pompoen en walnoot is fris van smaak en correct, maar de bereiding van bloemkool is pas echt een voltreffer. De beetgare roosjes, een schuimende jus van de kool en een diepe, hartige saus op basis van gist maken dit het perfecte winterbordje.

Ook bij de hoofdgerechten wordt er makkelijk een winnaar gekozen aan onze tafel. De speenvarkenkotelet met een subtiele Blackwellsaus en groene kool is gebalanceerd en zonder meer lekker, maar het vlees verdiende wat extra gaartijd. Mede daarom heeft de zeeduivel met een op bouillabaisse geïnspireerde saus en schorseneer onze voorkeur.

Gek genoeg is het de laatste gang die echt blijft hangen. Enerzijds door de fijne selectie kazen met eigenbereid krentenbrood, maar vooral het dessert is uitmuntend. Pruimen gegaard in rode wijn, afgewerkt met veenbes en een schep voortreffelijk vanille-ijs. Het begeleidend biertje, Zomerzuur van de brouwerij Gistgeest, doet zowel nagerecht als de kazen alle eer aan. Besluit: in deze ‘shop-in-shop’, een grootstedelijk concept in een bescheiden gemeente, is het verrassend fijn tafelen.



