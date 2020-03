Olifanten die water drinken in Zuid-Afrika, grizzlyberen die zalm vangen in Alaska en spelende pandabeertjes in China: dankzij deze webcams kan je de hele dag live meekijken wat deze dieren allemaal beleven.

Olifanten in Tembe Elephant Park in Zuid-Afrika

Beren vangen zalm bij de Brooks Fall in Katmai National Park in Alaska

Beren, herten, wilde zwijnen, vossen, wolven en andere dieren in Transsylvanië in Roemenië

Spelende pandabeertjes in Gengda Wolong Panda Center in China

Olifanten, giraffen, buffels, zebra's, luipaarden en andere savannedieren in East Tsavo National Park in Kenia

Tropisch koraalrif bij Palau

Adelaarsnest in Minnesota in de Verenigde Staten

Tropische vogels in de jungle van Panama

Gorilla's in Grace Gorilla Forest in Congo

Weliswaar geen wilde dieren, maar toch leuk om naar te kijken: puppies in Bergin College Canine Studies in Penngrove, Californie

Wolven in Yellowstone National Park in Wuoming, VS

Nest van de grote bonte specht

Kolibri's in Texas

Nog meer live webcams vind je op Explore, Beleef de Lente en

BBC Springwatch.

