Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu is het officieel: na bijna drie decennia aan het roer van Versace neemt Donatella Versace (69) afscheid als creatief directeur. Ze volgde in 1997 haar broer Gianni op, na diens tragische dood, en leidde sindsdien het modehuis. Op 1 april neemt Dario Vitale, voormalig designverantwoordelijke bij Miu Miu, het stokje van haar over.

Donatella volgde haar broer Gianni op in 1997 na zijn tragische dood, en transformeerde het modehuis tot een wereldwijd symbool van luxe, glamour en Italiaanse flair. Haar eerste collectie kwam slechts drie maanden na de moord op Gianni, en sindsdien stond ze aan het roer van het merk. Waar Gianni bekend stond om zijn klassieke sensualiteit, bracht Donatella een hedendaagse luxe en meer pop-elementen naar het huis Versace.



In een verklaring zegt ze: ‘Het was de grootste eer van mijn leven om de erfenis van mijn broer voort te zetten. Hij was een genie, maar ik hoop dat ik een beetje van zijn spirit en vastberadenheid in mij heb.’ Ook na haar vertrek blijft ze betrokken bij het merk als Chief Brand Ambassador: ‘Versace zit in mijn DNA en zal altijd in mijn hart blijven.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nieuwe richting onder Dario Vitale

Donatella blijft Versace ondersteunen als merkambassadrice, maar de creatieve leiding is nu in de handen van Dario Vitale, voormalig designverantwoordelijke bij Miu Miu, het label van modehuis Prada. Vitale’s benoeming wordt gezien als een logische keuze, gezien zijn ervaring en bewezen kunnen in de modewereld. ‘Ik kijk ernaar uit om Versace door nieuwe ogen te zien’, zegt Donatella, die de frisse blik van haar opvolger verwelkomt. Hoe Vitale het merk verder zal vormgeven, blijft afwachten.

‘Vitale komt uit de school van Miuccia Prada en heeft een scherp oog voor innovatie en moderne elegantie’, zegt Timon Van Mechelen, chef mode van Knack Weekend. ‘Zijn aanstelling doet vermoeden dat Versace zich minder zal richten op extravagante glamour en meer op subtielere, intellectuelere mode. Maar het is natuurlijk nog koffiedik kijken hoe hij het modehuis zal vormgeven.’

Beelden van FW2025, van het afgelopen modeshow in Milaan. © spotlight.com/launchmetrics

Geruchten over overname door Prada

Donatella’s afscheid komt op een moment dat de toekomst van Versace onzeker lijkt. Er gaan al geruchten sinds begin maart over een mogelijke overname van het modehuis door Prada. Een fusie tussen de twee iconische modehuizen zou niet alleen de modewereld opschudden, maar ook het strategische pad van Capri Holdings, het moederbedrijf van Versace, bepalen.

Versace is sinds 2018 onderdeel van Capri Holdings, dat ook Michael Kors en Jimmy Choo bezit. Als de deal doorgaat, zou een fusie de koers van het modehuis ingrijpend veranderen. ‘Een mogelijke overname door Prada zou Versace allereerst terug onder Italiaanse leiding plaatsen, wat me goed lijkt voor zowel het merk als de werknemers’, zegt Van Mechelen. ‘Bovendien zou het de marktpositie van beide labels kunnen bestendigen ten opzichte van de grote luxeconglomeraten als LVMH en Kering. Voor beide merken lijkt me dit een slimme en stabiele zet met het oog op de toekomst.’



Gianni Versace

Het modehuis Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. Geboren in het zuiden van Italië, had Gianni een moeizame start: zonder veel middelen, met een afkomst die als ‘anders’ werd gezien in het meer gevestigde noorden, maar met een onmiskenbaar talent dat hem naar Milaan bracht. Hij begon zijn carrière als freelanceontwerper voor andere merken voordat hij zijn eigen label lanceerde. Het merk brak door toen Gianni zijn iconische catwalkshow in Lippstadt organiseerde, waar modellen zoals Jerry Hall zijn ontwerpen de wereld in brachten. Zijn gedurfde stijl, doordrenkt met invloeden uit de Griekse mythologie en kitsch, maakte Versace meteen een symbool van luxe en sensualiteit.

Lees ook: Grootste expo ooit over Gianni Versace, 25 jaar na zijn dood: ‘Goede smaak bestaat niet’

De iconische Medusa werd het logo van het merk, dat wereldwijd bekend werd om zijn gedurfde en onmiskenbare esthetiek. ‘Met mijn mode wil ik in de eerste plaats een boodschap van vrijheid uitdragen’, zei Gianni ooit. Deze filosofie zou de basis vormen voor de doorbraak van Versace als modehuis voor de nieuwe rijke klasse: van Wall Street-ondernemers tot beroemdheden, het merk werd het symbool van een generatie.

FW2025, modeshow in Milaan. © spotlight.com/launchmetrics

Donatella’s nalatenschap

Hoewel de creatieve koers nu in de handen van Dario Vitale ligt, blijft de impact van Donatella Versace op het modehuis onmiskenbaar. Onder haar leiding werden de kenmerkende prints en het Italiaanse vakmanschap de hoekstenen van het merk. Wat de toekomst ook brengt, het is evident dat Versace dankzij Donatella een van de toonaangevende modehuizen ter wereld bleef.

‘Donatella heeft er altijd voor gezorgd dat het bedrijf van haar broer met zijn tijd bleef meegaan’, zegt Van Mechelen. ‘Ze begreep als geen ander hoe mode, popcultuur en beroemdheden samengaan. En bovendien was ze ook een van de weinige vrouwen aan het roer van een groot modehuis. Haar invloed zal nog lang voelbaar blijven, ongeacht de richting die het merk nu inslaat.’