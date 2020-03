Van de Grand Canyon tot de Great Smokey Mountains en van Yellowstone tot Denali: speciaal voor deze coronatijd maakte Google Earth visuele tours door de overweldigende natuur in de mooiste Amerikaanse nationale parken.

Op reis kunnen we nu niet, maar we kunnen wel de wereld in ons eigen huis binnenhalen. Google Earth werkt daar volop aan mee, onder andere door virtuele tours door de dertig mooiste nationale parken in de Verenigde Staten te lanceren.

Bekijk de alligators in Everglades National Park in Florida, zie de zon ondergaan boven de Grand Canyon, kijk hoe de geisers spuiten in Yellowstone en geniet van het uitzicht vanaf de bergen El Captian en Half Dome in Yosemite National Park.

Acadia National Park in Maine

Arches National Park in Utah

Badlands National Park in South Dakota

Big Bend National Park in Texas

Black Canyon of the Gunnison National Park in Colorado

Bryce Canyon National Park in Utah

Channel Islands National Park in Californië

Cuyahoga Valley National Park in Ohio

Death Valley National Park in Californië

Denali National Park in Alaska

Dry Tortugas National Park in Florida

Everglades National Park in Florida

Glacier National Park in Montana

Grand Canyon National Park in Arizona

Grand Teton National Park in Wyoming

Great Smokey Mountains in North Carolina en Tennessee

Guadeloupe National Park in Texas

Joshua Tree National Park in Californië

Mesa Verde National Park in Colorado

Mount Rainier National Park in Washington

Olympic National Park in Washington

Redwood National Park in Californië

Rocky Mountain National Park in Colorado

Sequoia National Park in Californië

Shenandoah National Park in Virginia

Virgin Islands National Park op de Amerikaanse Maagdeneilanden

Wind Cave National Park in South Dakota

Yellowstone National Park in Wyoming, Montana en Idaho

Yosemite National Park in Californië

Zion National Park in Utah

Canyonlands National Park in Utah

