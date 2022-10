De mooiste wandelingen in de Benelux

Niets heerlijkers dan de benen strekken in een mooie omgeving, toch? Wij verzamelden prachtige wandelroutes in België, Nederland en Luxemburg. Van korte wandelingen tot avontuurlijke, meerdaagse tochten: laat je inspireren.

We doken in ons archief en verzamelden hier de mooiste routes in Nederland, België en Luxemburg. Trek die wandelschoenen maar aan en kies welk pad jouw voorkeur krijgt.

NEDERLAND

Kilometers in de benen op de route Hondsrugpad-Hünenweg

De beste route van de Benelux in 2022 werd gekozen uit een shortlist met vijf titels die nog in de race waren voor de trofee voor de ‘beste wandelroute van de Benelux’. De overige genomineerden waren het Biesboschpad (Nederland), Dutch Mountain Trail (Nederland), La Lesse et La Lomme par les GR (België) en Ons Kloosterpad (Nederland).

De jury heeft de Hondsrugpad-Hünenweg uitgeroepen tot de beste route van het jaar in de Benelux. Deze nieuwe grensoverschrijdende wandelroute is 325 kilometer lang en loopt zowel door Nederland als Duitsland. De route begint en eindigt in het Nederlandse Groningen of Duitse Osnabrück en loopt onder andere langs de beroemde prehistorische hunebedden, door bossen, over heidevelden en langs zandverstuivingen en akkergebieden. De route geeft je een indruk van hoe het veengebied in Drenthe er in de prehistorie uit gezien moet hebben.

Maasvallei – Getty

Het mooiste van de oevers van de Grensmaas op de route RivierPark Maasvallei

De Lange Afstandswandeling in het RivierPark Maasvallei loopt op beide oevers van de Grensmaas in Nederland en België. De route werd in 2020 fors verlengd van 52 kilometer enkel op de Vlaamse oever tot een lusvormige route op beide oevers met een lengte van 137 kilometer. De grensoverschrijdende wandeltocht loopt tussen Maastricht en Maasbracht en verbindt elf gemeenten in het RivierPark Maasvallei met elkaar. Je wandelt door een prachtig landschap en passeert leuke dorpjes zoals Kessenich, Oud-Rekem, het witte stadje Thorn en Stokkem. Je kan de volledige 137 kilometer afleggen of kortere trajecten eruit pikken. In 2021 won deze route de ‘beste route van de Benelux’.

Brunssumerheide in Zuid-Limburg © Getty Images

Wandelroutes in Zuid-Limburg

Met het heuvelachtige landschap, mooie steden en dorpjes, grotten en mijnen, kastelen en leuke attracties is het zuiden van Limburg de ideale bestemming voor een uitstapje, met of zonder kinderen. Klik hier voor enkele tips voor de mooiste wandelingen, leukste uitstapjes en een fijn plekje om te overnachten.

Waterdunen

Vogels spotten in Breskens

Waterdunen is een natuur- en recreatiegebied bij Breskens in Zeeland, vlak naast Cadzand. Het niet is niet zo ver rijden vanuit Vlaanderen en herbergt zeldzame fauna en flora. Trek te voet doorheen het natuurgebied en geef je ogen te kost. Er zijn korte en langere wandelroutes. Je kunt ook alle wandelingen combineren, ook met een stukje langs de kust, en een hele dag in die gebied rondwandelen. Ontdek de routes hier.

BELGIË

Belgische langeafstandsroutes

Klaar voor een avontuurlijke wandeltocht in eigen land? Wij kozen de zestien mooiste langeafstandsroutes, verspreid over alle Belgische provincies. Deze wandeltochten zijn ideaal voor wie niet kijkt op een paar tientallen kilometers meer of minder op de stappenteller.

Lang weekend aan de kust, een midweek in Haspengouw of zevendaagse door de Ardennen: kies je beoogde afstand, je favoriete landschap en vergeet je wandelsokken én je tandenborstel niet.

Nationaal Park Hoge Kempen

Wandelingen van 10 kilometer

Van het Burreken in de Vlaamse Ardennen tot Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg: deze routes zijn ongeveer tien kilometer lang en voeren je langs Belgische natuurpracht. Ontdek alle routes hier.

Wandelen door het achterland van het Zwin

In de Zwinstreek bots je op oude zeearmen, maar ook op versterkte forten uit de Gouden Eeuw die tot de verbeelding spreken. Klik hier voor een natuurwandeling langs vergeten groene plekjes, zonder één voet in het Zwin te zetten.

Grote Netewoud – Natuurpunt

Laat je verrassen door het Grote Netewoud

Het hoeft niet altijd het Zwarte Woud of de Pyreneeën te zijn, ook in eigen land kan je gerust enkele dagen duchtig trekken door de natuur. Het Grote Netewoud linkt in hartje Kempen 340 hectare natuur in aan elkaar, meteen goed voor 43 km in de benen.

Botassart – Getty

Wandelroutes in Wallonië

Een korte wandeling van een uurtje, een staptocht waar je een dag mee kan vullen of een trektocht van meerdere dagen: de Waalse natuur nodigt uit tot een trage verkenning te voet. Er is voor elk wat wils. Kies voor kortere routes in de Hoge Venen en rond de abdij Villers-la-Ville of strek de benen tijdens meerdaagse tochten, zoals het GR-pad van de trappistenabdijen of de Transardennaise. Van een wandeling langs kunstwerken tot een route waar je nog echte eenzaamheid vindt: ontdek hier twintig tips voor een staptocht door het zuiden ons land en klik hier voor routes die de winterpracht extra in de verf zetten.

3 fotogenieke wandelroutes

In het boek ‘This Must Be Belgium’ bundelt Lannoo prachtige foto’s van ons kleine, maar fijne land. Wij lieten ons inspireren om de wandelschoenen aan te trekken en de bestemmingen vanop de beelden te voet te verkennen. Klik hier om te ontdekken hoe mooi België kan zijn.

Winterpracht in de Ardennen -istock

10 mooie winterwandelingen in de Ardennen

Het ontbreekt de Ardennen niet aan wandelgelegenheid. Het Belgische wandelwalhalla grossiert in landschappen, vergezichten, fotogenieke rivierbeddingen en magische dorpjes. Klik hier voor tien winterproof plekken om je benen kortstondig of langdurig te strekken.

LUXEMBURG

Éislek Pied

Wie het lokale bos wat beu is, kan zich laten omverblazen door een subliem stukje bewandelbare natuur… Achttien nieuwe hogekwaliteitspaden, niet eens zo veel verder dan onze Ardennen. Met de nieuwe Éislek Pied in Luxemburg kan je tot 211 kilometer lang uitwaaien.

Abdij van Clervaux langs de Eislek Pied © Getty

Bosrijke routes in Luxemburg

Een derde van heel Luxemburg bestaat uit bossen. Voeg daarbij glooiende weilanden, meertjes, rivieren, pittoreske stadjes en imposante kastelen en je begrijpt dat Luxemburg heerlijk is om te voet te verkennen.

Luxemburg telt vijf regio’s die allemaal hun eigen karakteristieken hebben en dus ook allemaal andere soorten wandelroutes bieden: het Mullerthal, de Ardennen, de Moezel regio, het Land van de Rode Aarde (Terres Rouges) in het zuiden en de hoofdstad Luxemburg stad en omgeving. Klik hier voor de mooiste streken en routes.