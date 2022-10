Éislek Pied in Luxemburg: de allermooiste herfstwandeling

Wie het lokale bos wat beu is, kan zich dit najaar laten omverblazen door een subliem stukje bewandelbare natuur… Achttien nieuwe hogekwaliteitspaden, niet eens zo veel verder dan onze Ardennen. Met de nieuwe Éislek Pied in Luxemburg kan je tot 211 kilometer lang uitwaaien.

Bewandel nieuwe paden

Éislek is het hoge Noorden van Groothertogdom Luxemburg. De regio is goed voorzien van ravissante dalen, glooiende heuvels, hoogteplateaus en diepe bossen. Letterlijk bovenop de unieke landschappen lonken de burchten en kastelen. De Eislek Pied nemen je 211 km lang mee door de fraaiste natuur. Achttien nieuwe paden werden afgetoetst aan de strenge criteria van de Europese Wandelbond. Ze werden ook al duchtig ingelopen sinds de opening dit voorjaar. De wandellussen vormen een aanvulling op de Eislek Trail, populair onder fervente wandelaars, mountainbikers en andere sportieve outdoorfans.

Abdij van Clervaux langs de Eislek Pied © Getty

Van tussendoortje tot stevige hike

De Éislek-paden bundelen het beste dat de groene regio te bieden heeft. Je vindt even goed een bescheiden lus van 7 km als een uitdagende 20 km over pittige heuvels. Er sluiten bovendien lokale wandelroutes en themapaden op het netwerk aan, ideaal om je wandelavontuur te personaliseren. Of misschien heb je niet genoeg aan natuurpracht? Maak dan een stop voor een van de culturele trekpleisters of lokale specialiteiten op je weg. Stippel je traject op maat uit met de nieuwe online wandelroutes.

Esch-sur-Sure, Wiltz © Getty

Goed geregeld

Zo groots de natuur, zo behapbaar de afstanden binnen het Groothertogdom. Op een uurtje rijden (of anderhalf uur met bus en trein) sta je in de hoofdstad. Luxemburg heeft bovendien prima én gratis openbaar vervoer. Minstens een keer per uur rijdt er een bus of trein door elk dorp in de Éislek. Je hoeft enkel een kaartje te kopen om in eerste klasse te reizen of als je de grens overgaat. Je kan zelfs regelen dat je bagage je achterna reist van en naar je slaapplek. De gratis Éislek App verzamelt dan weer alle nuttige info, tips én een online tickets voor de bezienswaardigheden onderweg.