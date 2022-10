Op stap in Spa: dit is er te zien en te doen in ‘de parel van de Ardennen’

De thermen van Spa prijken sinds vorig jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst. Wat valt nog allemaal te beleven in dit kleine, charmante stadje? Yves De Partz, een oud-journalist die er al jaren parttime woont, deelt z’n beste tips.

In vergelijking met Brussel of Luik is Spa misschien aan de kleine kant, maar dat betekent niet dat er niets te beleven valt. Cultuur en natuur gaan er hand in hand, en wie op het gemak wil herbronnen kan dat doen in Europees erkend erfgoed. ‘De stad leent zich perfect voor een korte citytrip – op een dag ben je er wel rond – maar wie graag de benen strekt en niet opziet tegen een korte autorit kan zich prima vermaken gedurende een paar dagen’, aldus Yves De Partz. Hieronder zijn tips.

Laat je verrassen door de bijzondere gebouwen

‘Wie naar Spa afzakt, treedt in de voetsporen van talrijke componisten, schrijvers, koningen en Russische tsaren. Al van in de zestiende eeuw stond dit kleine kuuroord ver buiten onze eigen landsgrenzen bekend om z’n weldadige waterbronnen. Dat heeft ook z’n stempel gedrukt op de architectuur van de stad, waar het historisch erfgoed een ouderwetse charme creëert. Je kan verschillende thematische wandelingen doen in Spa, maar het Art Nouveau-parcours is mijn favoriet. Hoogtepunten zijn onder meer het pastelgroene Maison Charlier vlak aan het toeristisch kantoor, waar de wandeling begint. Een tiental meter verder bevindt zich dan weer een kunstgallerij met een indrukwekkende, piramidevormige raampartij in een gebouw dat toegang geeft tot de Prins-van-Condébron. Ook zeer de moeite’

Het startpunt van de wandeling: rue du Marché 1A, aan de Dienst voor Toerisme. Daar vind je ook een routebeschrijving.

Gokken in het groen

‘Niet alleen de thermen waren vroeger wereldberoemd, dat geldt ook voor het casino, dat zichzelf in de markt zet als ‘het eerste casino ter wereld’. Je hoeft er niet te stoppen om te gokken, gewoon iets eten of drinken terwijl je rondkijkt is eveneens mogelijk. Niet ver daarvandaan ligt het Cultureel Centrum, met uitzicht op een mooie tuin met een groot terras. Meer groen vind je in het mooie Park de Sept Heures, waar in de loop van volgend jaar een luxehotel de deuren opent. Het park wordt omzoomd door 19-eeuwste gebouwen die de ecletische smaak van die tijd illustreren. Zeker de Leopold II gallerij, een overdekte wandelgang die erkend is als uitzonderlijk ergoed van Wallonië, verdient je aandacht.’

Kunst kijken

Momenteel kan je in de Peter de Grote-bron de werken van de Spaanse kunstenaar Joan Miró gaan bewonderen. Een groot deel van de werken wordt voor het eerst getoond en zowel de aard van het werk als de thema’s die aan bod komen zijn divers: van surrealisme tot de Spaanse burgeroorlog en van aquarellen tot gravures en keramiek. ‘En als je toch daar bent, moet je zeker het ijzerhoudend water van de dolfijnenfontein testen, dat heeft een zeer bijzondere smaak.’

Expo-miro.be

De benen strekken

Spa wordt niet voor niets de parel van de Ardennen genoemd. Lange tijd was het de drukst bezochte plek in die regio, en ook vandaag nog vormt het een vertrekpunt voor tal van wandel- el fietsroutes. ‘Op amper een half uurtje van Spa ligt Signal de Botragne, het hoogste punt van België. Ook de Hoge Venen, toch een van de bijzonderste pleken van ons land, ligt er vlakbij. Het arboretum van Tahanfagne met een panoramische toren loont bijvoorbeeld echt de moeite. En wie maar niet genoeg krijgt van de waterbronnen kan ook ook een bezoekje brengen aan Sauvenière, Barisart of Géronstere, de bronnen in de buurt.’

De Hoge Venen liggen niet zo heel ver van Spa en vormen een prachtig stukje natuur. (c) Getty Images

En de thermen?

Bij een bezoek aan Spa mag een stop in de thermen natuurlijk niet ontbreken, vindt ook Yves De Partz. ‘Zelf kom ik er niet zo vaak, ook al woon ik er vlakbij. Mijn vrouw is wel grote fan en gaat er meermaals per jaar. Zij gaat vaak op themadagen, wanneer er interessante promo’s zijn, bijvoorbeeld op de moeder-dochterdagen. De thermen liggen midden in de bossen en zijn ondanks hun reputatie niet overbevolkt. Mijn vrouw is vooral fan van de massages.’

Meer info via thermendespa.com

De thermen van Spa (c) Thermes de Spa

WAAR WIL JE ETEN, DRINKEN EN SLAPEN ? Le Manoir Des Léboiles Een oud privégebouw dat is omgevormd tot luxehotel. De kamers kijken uit op het bos, de wellness is modern en het restaurant heeft een goede reputatie. Manoiredeleboiles.com Radisson Blue Balmoral Een hotel in anglo-normandische stijl in het woongedeelte van Balmoral. De kamers zijn klassiek, maar het ligt vlakbij de thermen en tal van interessante wandelingen. Radissonhotels.com Le Grand Maur Op enkele minuten van het centrum van Spa. Een verzorgde en orginele keuken en meerdere kamers. Legrandmaur.com