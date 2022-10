Weekend tipt: vogels spotten in het recent geopende natuurgebied Waterdunen in Zeeland

Waterdunen is een natuur- en recreatiegebied bij Breskens in Zeeland, vlak naast Cadzand. Het niet is niet zo ver rijden vanuit Vlaanderen en herbergt zeldzame fauna en flora. Trek te voet doorheen het natuurgebied en geef je ogen te kost.

Dit natuurgebied is het gevolg van een project om de kust te beschermen tegen zware stormen. Door grond uit de nabijgelegen polder te halen, ontstond een stelsel van geulen en kreken die verbonden zijn met de zee. Het zeewater stroomt Waterdunen in, waardoor het gebied ook eb en vloed kent. In de schorren en slikken, die tot stand zijn gekomen door de getijden, vind je zeldzame fauna en flora. Het gebied is een walhalla voor vogelspotters. Er werden vogelkijkhutten aangelegd om de ganzen, eenden, kieviten, meeuwen, sterns en steltlopers van dichtbij te bewonderen.

Omdat het een heus vogelparadijs is, mogen er geen honden mee in het natuurgebied. In het oosten van Waterdunen is een gedeelte waar honden aan de lijn wel zijn toegestaan. Kijk goed naar de borden en op de plattegrond om te ontdekken waar je met of zonder hond mag wandelen.

Honger of dorst gekregen? Op het strand van Breskens en Cadzand zijn verschillende paviljoenen te vinden, waar je kunt lunchen of iets drinken.

De groene Zeekraalroute (4.5 km)

De groene Zeekraalroute is een wandelroute van 4,5 kilometer die gedeeltelijk onverhard is. Het onverharde gedeelte wordt ook wel struinpad genoemd. Wanneer het regenachtig is geweest, kan dit pad modderig zijn. Trek dus stevige schoenen of laarzen aan als je dit pad kiest.

De oranje Vogelroute (5.5 km)

De oranje Vogelroute is 5.5 kilometer lang en start bij de hoofdingang bij de Walendijk. De route gaat langs vlonderpaden en kijkhutten. Ideaal voor wie rustig vogels wil bekijken en bijleren over de fauna en flora. De route loopt vervolgens naar de kust, langs de getijdenduiker. Deze zorgt ervoor dat er zout water terecht komt in het natuurgebied.

De blauwe Golfroute (9 km)

De langste wandelroute in het gebied van Waterdunen is 9 kilometer lang. De Golfroute loopt helemaal langs de rand van Waterdunen. Met deze wandeling ontdek je het hele natuurgebied.

Nog niet genoeg gewandeld? De routes zijn ook combineerbaar.