Bijzonder België: 10 inspirerende uitstappen in eigen land

De Belgische Grand Canyon, een Harry Potter-bibliotheek of een vergeten abdij: in ons land zijn heel wat bijzondere plekken te vinden. Céline Pallemans en Davy Aenspeck, bekend van de Instagram-pagina Amazing Belgium, bundelen in hun boek ‘Herontdek België’ inspirerende, romantische en buitengewone uitstappen vlak voor de deur. Wij delen er tien.

Helixagon 10 11 Torgny, la petite Provence

Het is inderdaad niet de Provence, maar toen we dit kleurrijke dorp op een zonnige dag bezochten, hadden we bijna het gevoel dat we op vakantie waren in het zuiden van Frankrijk. Torgny is namelijk de meest zuidelijke plaats van ons land en geniet van een microklimaat, wat resulteert in over het algemeen hogere temperaturen dan elders. Het is een aangename wandeling en er zijn mooie huizen om te fotograferen, maar er is hier niet veel te zien, hou dat zeker in gedachten.

Noir Flohay, Hautes Fagnes

Noir Flohay is een uniek landschap gelegen in de prachtige Hoge Venen. Hier vind je de overblijfselen van een dennenbos dat rond 1850 is aangeplant, maar helaas zwaar is getroffen door branden vanaf 1950. Deze geschiedenis heeft zijn sporen nagelaten en nu kun je genieten van een bijzondere en intrigerende plek. Sinds kort is Noir Flohay te vinden op Google Maps.

Photography_of_nothing

Hangende tuinen van Thuin, Thuin

Thuin, een stad die bekendstaat voor haar belfort, de middeleeuwse steegjes, maar vooral de Hangende Tuinen. Een unieke attractie in België en ook terecht erkend als uitzonderlijk erfgoed. Wil je een mooi uitzicht op de tuinen? Dan kun je het best aankomen vanuit het zuiden. Een wandeling tussen de hangende tuinen is zeker een aanrader. Je kunt bij het toeristisch kantoor van Thuin een gratis wandelroute verkrijgen, die 2 uur duurt. Een goede conditie is wel vereist, want de helling is niet te onderschatten! Tip: combineer jouw bezoek aan Thuin met de abdijruïne van Aulne, op amper 10 minuten rijden.



De Koninklijke Halte van de Ardennen, Houyet

De Koninklijke Halte van de Ardennen was een spoorwegstation dat koning Leopold II eind 19e eeuw liet bouwen om het Hotel Kasteel Royal d ’Ardenne te bedienen, een paleis voor de Europese elite. Het station werd gesloten in 1919, samen met het hotel, dat ernstige schade had opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Koninklijke Halte is intact gebleven, maar is niet toegankelijk voor het publiek. Tip: mits een beetje creativiteit of de hulp van een lokale bewoner zal je erin slagen om er een foto van te maken.

DCIM\102MEDIA\DJI_0852.JPG © Amazing Belgium

Untitled #158, Borgloon

Limburg herbergt vele verborgen schatten, en Untitled #158 is daar een van! Dit verbazingwekkende paviljoen, ontworpen door Aeneas Wilder, speelt met de zon dankzij de constructie van planken, wat resulteert in een prachtig spel van schaduwen. Vanaf deze plek geniet je van een fascinerend panoramisch uitzicht op het Limburgse platteland. Deze plek is ideaal voor wandelliefhebbers, want er zijn veel wandelpaden in de buurt.

Abdijruïnes van de abdij van Aulne, Thuin

Deze ruïne is waarschijnlijk de minst bekende van de drie abdijruïnes en dat merkten we ook tijdens ons bezoek (er waren meer bezoekers op het nabijgelegen minigolfterrein dan op de site), maar deze plek is een topper en absolute must. Achter elke hoek van deze ruïne ontdek je prachtige fotomomenten. Wat wij vooral mooi vonden, is dat de natuur alom aanwezig is. Precies dat maakt deze ruïne uniek.

DCIM\102MEDIA\DJI_0930.JPG

Abdij van Orval, Florenville

Deze hemelse plek doordrenkt van spiritualiteit zal je verbazen, of je nu gelovig bent of niet. De geschiedenis van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Orval gaat terug tot 1132, dus deze plek heeft veel te vertellen. Het museum is echt goed gemaakt, is interactief en legt de architectuur, geschiedenis en het leven van de monniken uit. Verken de ruïnes die de Franse Revolutie hebben doorstaan of vind een vredige plek in de tuin. Het brouwproces wordt ook in detail uitgelegd in een van de kamers.

Fondry des Chiens, Viroinval

In de nabijheid van het dorp Nismes, op slechts 25 minuten afstand van de abdij van Chimay, bevindt zich de indrukwekkende natuurlijke afgrond van Fondry des Chiens. Deze afgrond is ontstaan door de chemische erosie van kalksteen, veroorzaakt door wind en water. Fondry des Chiens, ook wel bekend als de ‘Belgische Grand Canyon’, strekt zich uit over een diepte van 20 meter en heeft een lengte van 100 meter. Het gebied is geclassificeerd als een natuurreservaat en herbergt een diverse biodiversiteit.

Helixagon, Linter

In Linter kunnen bezoekers zich laten betoveren door Helixagon, een buitengewoon kunstwerk gecreëerd door Frederik Vaes. Vaes combineert twee vormen, namelijk de helix en de hexagoon. Met deze vormen verwijst hij naar de symmetrische schoonheid van de natuur, zoals die te vinden is in bijvoorbeeld bijenraten. Deze dansende kijkbuis neemt de bezoeker als het ware mee naar een buitengewoon decor te midden van boomgaarden. Bezoekers hebben de mogelijkheid om naar de top van de spiraal te klimmen en te genieten van het weidse uitzicht dat zich voor hen ontvouwt.

Nottebohmzaal, Antwerpen

Vanaf de eerste stap zijn we betoverd door de magische sfeer die deze bibliotheek uitstraalt, we hadden het gevoel dat we ons in een van de Harry Potter-films bevonden. Maar dat is niet alles, deze historische plek herbergt ongeveer 150.000 zeer oude boeken. De bibliotheek is alleen toegankelijk tijdens tentoonstellingen, conferenties of met een gids. Vergeet niet om de officiële website te bezoeken voordat je ernaartoe gaat.

Montagne de Bueren, Luik

Klaar voor een fysieke uitdaging? De Montagne de Bueren is een opmerkelijke trap met 374 treden en een helling van 30%. Deze trap behoort tot de top 10 van meest buitengewone trappen ter wereld. In 1881 werd de trap aangelegd als eerbetoon aan de zeshonderd Franchimontezen die tijdens de Slag om Luik op 29 oktober 1468 hun leven verloren. De naam van de trap is afgeleid van Vincent van Bueren, een van de leiders tijdens deze strijd. Vanaf de trap kun je genieten van een prachtig uitzicht over de stad Luik en de rivier de Maas.