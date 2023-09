7 idyllische reisbestemmingen met palmbomen in de hoofdrol

Wie aan palmbomen denkt, denkt aan vakantie. De boom linken we aan zon, zee, strand en ontspanning. Reisjournaliste Skye Sherman bundelt in haar boek ‘Palm Tree Destinations’ de mooiste palmboombestemmingen. Wij mogen er zeven met jullie delen.

Het boek van reisjournaliste Skye Sherman bevat 200 pagina’s vol tips voor de zonnigste en meest uitzonderlijke reisbestemmingen. Ze laat je wegdromen bij foto’s van palmbomen op hagelwitte stranden, maar ook in steden en zelfs jungles. In plaats van enkel te focussen op gekende, toeristische paradijselijke bestemmingen, tipt ze ook plekken waar je niet moet aanschuiven om te genieten. Voor haar boek interviewde ze locals, zocht ze naar manieren om duurzaam te reizen en verzamelde ze praktische info over de bestemmingen.

Laat je inspireren door onderstaande foto’s en ontdek alle palmboombestemmingen in het boek van Skye Sherman.

1. Cocora Valley (Valle de Cocora) in Colombia

In deze Colombiaanse vallei vind je superlange en superdunne palmbomen. Een uniek zicht.

Cocora Valley © Robin Noguier_Unsplash

Cocora Valley © Christian Holzinger_Unsplash

2. Malta

Zin in Europese zon? Malta is gelegen in de Middellandse Zee ten zuiden van Sicilië en voor de kust van Noord-Afrika. Prachtig blauw water en palmbomen vind je er in overvloed.

Malta © Elvira Podolinska_iStock

Malta © Amine Bouzidi Idrissi_iStock

3. Palm Springs (VS)

De naam van deze bestemming spreekt boekdelen: de stad in Californië is een palmboomoase.

Palm Springs © Cody Board_Unsplash

Palm Springs © Grant Morris_Unsplash

4. Taormina

Deze stad op het eiland Sicilië staat bekend voor z’n actieve vulkaan, de Etna. Maar ook palmbomen geven je er het gevoel op een verre, exotische bestemming rond te lopen.

Taormina © Xenotar_iStock

Taormina © Nata Rass_iStock

5. Melanesië

Samen met Polynesië en Micronesië is Melanesië een van de drie belangrijkste regio’s van Oceanië. Het ligt in de zuidwestelijke Stille Oceaan en is een hotspot van biodoversiteit.

Melanesia © Prem Kurumpanai_Unsplash

Melanesia © Mlenny_iStock

6. Angkor Wat (Cambodja)

In het noordwesten van Cambodja strekt een van ’s werelds meest belangrijke religieuze plekken zich uit over meer dan 400 hectaren. Angkor Wat is een UNESCO werelderfgoedsite gebouwd in de eerste helft van de 12e eeuw als hindoetempel, nu een uitgestrekt boeddhistisch tempelcomplex.

Angkor Wat © istock

7. Kerala Backwaters (India)

Ook wel ‘het Venetië van het Oosten’ genoemd. Aan boord van een authentieke houseboat verken je de bestemming in het zuiden van India en vergaap je je onder meer aan de palmbomen.

Kerala Backwaters © Powerofforever_iStock

Kerala Backwaters © Abhishek Prasad-Unsplash

Palm Tree Destinations: The World’s Most Beautiful Places to Relax, Travel and Enjoy – Skye Sherman, 45 euro, Lannoo