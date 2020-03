Tienmaal 'langzaam reizen' in Schotland

7. Wandel de Affric Kintail Way

De in 2015 geopende Affric Kintail Way is 71 kilometer lang en loopt van Loch Ness naar Loch Duich en langs een van de meest indrukwekkende glens in Schotland: Glen Affric. De wandelroute is niet minder mooi dan de veel bekendere West Highland Way, maar wel een stuk rustiger.