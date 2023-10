24 fijne steden in Europa voor een citytrip in het najaar

Minder toeristen, goedkoper, fijnere temperaturen en prachtige kleuren: veel goede redenen om in de herfst een citytrip te maken. Wij tippen 22 bestemmingen mooi steden in Europa.

Palermo in Italië

In het najaar valt er nog weinig regen en zijn de temperaturen er veel aangenamer dan in hartje zomer. De meeste toeristen zijn weer vertrokken waardoor de sfeer minder chaotisch is. Je kan er nog heerlijk zwemmen in de zee en de prijzen liggen veel lager dan in het hoogseizoen.

© Getty Images

Salzburg in Oostenrijk

Alhoewel de temperaturen dalen kent de maand oktober de minste regendagen. De avonden kan je vullen met een van de concerten, opera’s of theatervoorstellingen van de Salzburger Kulturtage. Overdag is een uitstapje naar de dorpjes in de omgeving voor de Almabtrieb leuk. De koeien worden dan na een zomers verblijf op de alpenweiden feestelijk onthaald in het dal.

© Getty Images

Krakau in Polen

De meeste toeristen zijn in de herfst verdwenen uit Krakau. Overdag kan het al wat koeler worden, maar dan is het fijn om de warme gezelligheid van de restaurants op te zoeken. Op Allerheiligen op 1 november leggen alle Polen bloemen op de graven en ’s avonds worden de kerkhoven prachtig verlicht. Een bijzondere manier om de doden te herdenken.

© Getty Images

Valetta in Malta

Na een droge en dorre zomer komt Malta in het najaar opnieuw tot leven. De lucht is er frisser, de omgeving groener, de temperaturen fijner, de zonsondergangen kleurrijker en de straten rustiger. Malta bestaat in feite uit vijf eilanden en is omgeven door prachtige baaien. Je vindt er zowel romantische vissersdorpen met een uitbundig nachtleven als indrukwekkende natuur, ruïnes en zeegrotten die zeker een bezoekje waard zijn.

© Getty images

Madrid in Spanje

Veel Madrilenen ontvluchten de stad tijdens de zomermaanden omdat het er dan veel te warm is. In de herfst zijn ze terug en ervaar je de echte sfeer in de Spaanse hoofdstad. Het weer is er nog goed en de wisseling van de seizoenen mooi te zien in het Caso De Campo of park El Retiro. In de laatste kan je trouwens ook bootjes huren, om vanop het water de herfstpracht vanuit een andere hoek te bewonderen.

© Getty Images

Zurich in Zwitserland

Rode en gele herfstkleuren langs de Limmat rivier, veel culturele evenementen waaronder het Film Festival en de Contemporary Art Fair en de schitterende bergwereld in de omgeving maken een citytrip in het najaar bijzonder afwisselend.

© Getty Images

Leipzig in Duitsland

Leipzig wordt wel het nieuwe Berlijn genoemd, maar het heeft toch een hele eigen sfeer en geschiedenis. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen hier hun hartje ophalen: de stad staat bekend om de vele historische bouwwerken en z’n klassieke muziek.

© Getty Images

Ljubljana in Slovenië

Ljubljana is een van de kleinste hoofdsteden van Europa en doet eerder denken aan een uit de kluiten gewassen dorp dan aan een metropool. Je vindt er de gastvrijheid van een kleine gemeenschap, gekoppeld aan de culturele troeven van een stad. Aan weerszijden van de sierlijk slingerende rivier, tussen het kasteel op de heuveltop en het groene park, ontdek je schitterende barok- en Sezessionsarchitectuur die er in het zachte herfstlicht nog beter uitzien.

© getty images

Reykjavik in IJsland

De IJslandse hoofdstad is klein maar gezellig en vormt de ideale uitvalsbasis om op één trip zowel stad als natuur te combineren. In het najaar is het er koud – maar nog niet ijskoud – en heb je al een kleien kans om het noorderlicht te zien. Bovendien zijn ook de zonsop- en onderganen niet minder dan spectaculair.

© getty images

Granada in Spanje

Zachte temperaturen, tapas à volonté en de straten bijna helemaal voor jezelf. Granada leent zich perfect voor een citytrip in het najaar, net als de rest van Zuid-Spanje. Wie de Alhambra wil bezoeken zonder te struikelen over andere toeristen, weet dus wanneer te boeken.

© Getty images

Aix-en-Provence in Frankrijk

Dit eerder kleine stadje in de Provence is een van de mooiste plaatsen in Frankrijk. Vooral in de herfst is het er aangenaam, rustig en mooi. Ideaal om door de smalle straatjes te slenteren, een boerenmarkt te bezoeken of thee te drinken in de herfstzon.

© getty images

München in Duitsland

Houd je van bier en worst? Dan is het Oktoberfest in Munchen een feest dat je minstens één keer in je leven bezocht moet hebben. Alle andere toeristen kunnen beter een andere week in de herfst kiezen om dit najaar een citytrip naar München te plannen.

© Getty Images

Venetië in Italië

In de zomer is het in Venetie vaak zo warm en druk dat het amper opvalt hoe mooi de stad eigenlijk is. In de herfst is het kalmer, zijn de hotels goedkoper en is het dus gemakkelijker om van de stad te genieten zonder dat je voortdurend op je portefeuille moet letten. Wie veel tijd heeft, kan ook overwegen om een uitstap te maken naar Chioggia, een stajde op 50 kilometer ten zuiden van Venetië. De straatjes zijn er even schilderachtig en de kanalen net zo goed feëriek, maar het is er een pak kalmer. De toeristische dienst stippelde er een fietsroute uit die je gratis kan downloaden.

© Getty images

Lissabon in Portugal

Kleurrijke huizen, smalle straatjes, een boeiend uitgaansleven en goedkoop maar lekker eten. Veel meer heb je niet nodig voor een boeiende citytrip. In het najaar zijn de temperaturen er aangenaam en de straten een pak kalmper. Wie veel tijd heeft, kan uitstappen maken naar het mysterieuze Sintra om kastelen te bewonderen of naar Cascais om uit te blazen aan zee.

© Getty images

Istanbul in Turkije

Istanbul combineert een unieke ligging met een fascinerend verleden. De stad is aan drie kanten omringd met water en strekt zich uit over zeven heuvels. In de herfst ontsnap je er aan de zomerse hitte en de ijskoude winterwinden. Er zijn minder toeristen waardoor je de gebouwen beter kan bekijken en de Turkse muziek die door de straten weerklinkt beter kan horen.

© Getty Images

Budapest in Hongarije

In de herfst behoort Budapest weer aan de Hongaren zelf. Ze zijn trots op hun eten en drank en vieren dat dan met allerlei culinaire festivals. Wil je wijn proeven dan loont een bezoek aan de wijngebieden zoals Eger, Tokaj of Villany in de buurt de moeite. Verder is het een prima idee om de stad te voet te verkennen en te genieten van het herfstlicht op de gebouwen. Spring zeker ook binnen in de talrijke speak-easy bars die de stad rijk is.

© Getty Images

Praag in Tsjechië

Voor de nachttrein naar Praag is het nog wachten tot eind maart, maar de Tsjechische hoofdstad is ook een prima herfstbestemming. Het weer is er nog mooi en zacht, en er hangt een koperen gloed over de stad die je kan bewonderen vanaf de Praagse Burcht.

© Getty images

Lugano in Zwitserland

Lugano ligt prachtig aan het meer met de in herfstkleuren gehulde bergen op de achtergrond. Tijdens het eerste weekend van oktober wordt er een groot herfstfestival met muziek en festiviteiten ter ere van de lokale druiven en wijnen georganiseerd.

© Getty images

Dubrovnik in Kroatië

In Dubrovnik is het nog heerlijk weer in de herfst. Je kan er dan rustig door de straten wandelen, de bergen in de omgeving bezoeken of een dagje op het strand doorbrengen.

© Getty Images

Oslo in Noorwegen

De weelderige bossen, de ligging aan de Oslo Fjord en de al even talrijke musea maken van deze Vikingstad een ideale combinatie tussen natuur en cultuur. Het is de groenste en dunst bevolkte hoofdstad van Europa, maar het is wel de grootste én de groenste, met dank aan de uitgestrekte natuurgebieden rondom de stad. Een ideale bestemming om de herfst in vol ornaat te observeren dus.

© Getty Images

Brugge

Je hoeft niet altijd op het vliegtuig te stappen om een vakantiegevoel te creëren. Ook ons eigen Brugge, of laten we het even klein Venetië noemen, is een uitstap waard. In het najaar kan je de kleurrijke bladeren van de bomen bewonderen in de spiegeling van het water van de kanaaltjes. Het ideale moment voor een boottochtje.

© Getty Images

Zagreb in Kroatië

Zagreb is zonder twijfel de levendigste en meest opwindende stad in Kroatië. Maar in de zomer nemen toeristen de stad over en trekken de inwoners zelf weg. Bezoek Zagreb daarom in het najaar wanneer er bovendien allerlei evenementen en festivals plaatsvinden. Op een half uurtje rijden van Zagreb zijn de bergen van Medvednica gehuld in schitterende herfstkleuren.

© Getty Images

Berlijn

Je kan er vrij gemakkelijk naartoe met de trein en het is één van de steden waar je je onmogelijk kan vervelen omdat alles er in sneltempo verandert. In het najaar kan je er in de talrijke parken genieten van de herfstkleuren, maar er zijn musea, restaurants en foodhallen te over voor als je even wil schuilen voor de regen. Bovendien heeft de stad een bruisend nachtleven dat al een uitstap op zich waard is.

© Getty Images

Riga

Geen typische locatie voor een citytrip, maar wel een ontzettend interessante bestemming. Het oude stadscentrum is één groot openluchtmuseum. vol interessante achticteuur. Je hebt er enerzijds de smalle straatjes met kasseien, omgringd door middeleeuwse gebouwen en anderzijds het nieuwe Riga, vol monumentale Jugendstil-invloeden. Op de gigantische overdekte markt vind je spannende lokale lekkernijen en groenten en fruit die je rechtstreeks bij de boer koopt. Verser wordt het niet.