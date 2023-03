Lissabon met een local: de 10 favoriete eetadressen van Hannah Soenens

Aan de rand van de stad vind je nog het échte Lissabon. En nee, niet alleen de vergane glorie. Want wie er een nieuwe, trendy zaak wil openen, kiest vandaag maar al te graag voor de wijken Marvila en Alvalade. Dit zijn mijn favoriete eetadressen, onder de locals.

Lissabon is een stad die zichzelf blijft heruitvinden. Dat merk je aan twee fantastische wijken die de gemiddelde toerist niet kent: Marvila-Beato en Alvalade. Enkele jaren geleden werd deze buurt herontdekt. De verlaten fabrieken en pakhuizen bieden plaats aan start-ups en coworkingplaatsen. De huizenmarkt bloeit er op en steeds meer cafés, restaurants en galeries vestigen zich in deze 19de-eeuwse havenbuurt.

Op amper tien minuten met de trein (van Roma-Areeiro tot Braço de Prata), met de taxi (nog relatief goedkoop) óf na een kwartier op een elektrische deelfiets van de stad (twee euro voor een dagpas) kom je in het noorden van de stad, in de wijk Alvalade. In deze buurt woon ik al drie jaar met mijn Portugese vriend. Hieronder mijn favoriete plekken in de wijk, voor een etentje of goed glas wijn onder de Portugezen.

Café com calma

In het gezellige Café com calma, in de wijk Marvila, kan je heerlijk ontbijten en lunchen. Het lunchmenu is een echte topper hier, maar wisselt elke dag. Terwijl je wacht, dwaalt je blik af naar de eindeloze verzameling snuisterijen op de plankjes en de kastjes. Blijf daarna nog even voor een stukje taart, want hier mag alles letterlijk com calma: op ’t gemak.

Rua do Açúcar 10, @cafecomcalma

Café com Calma

Eten en drinken in Alvalade

De wijk Alvalade bulkt dan weer van de klassiekers waar je alleen locals vindt, zoals ijsjeszaak Conchanata (Av. da Igreja 28A), restaurant Tico Tico (Av. Rio de Janeiro 19) en het geliefde Frutalmeidas (Av. de Roma 45) waar je een heerlijke pastel de massa tenra eet, een soort empanada gevuld met vlees.

Voor een kraakverse croissant of kardemombroodje ga ik graag naar het coole ISCO. Deze zuurdesembakkerij is heerlijk in zijn eenvoud. Aan de rij in het weekend kun je zien dat heel Alvalade die mening deelt. Je kunt er ’s middags ook lunchen. Hiervoor kom je wel best op tijd.

Rua José d’Esaguy 10D, @iscopaoevinho

Isco

Chez Chouette

Meer zin in een goed glas wijn? Wandel dan vijf minuten verder naar wijnbar Chez Chouette. Dit is het recentste project van Leopoldo Calhau, die ook Taberna do Calhau uitbaat in het centrum van Lissabon. Het recept voor een fijne avond: wat tapasachtige gerechtjes bestellen en een fles Portugese of Franse wijn ontkurken. Als je zin hebt, kun je er ook pingpongen. Fun fact: Leopoldo is getrouwd met een Brusselse.

Rua Acácio de Paiva 20A, @chez.chouette.lisboa

Chez Chouette

Soão

Voor een stijlvol diner moet je twee straten verder zijn, in Soão. Naast de cinema van Alvalade stap je echt een andere wereld binnen. Chef Buranet Pornthep neemt je mee op een gestileerde culinaire reis door de beste gerechten van Japan, India, China, Vietnam, Thailand, Zuid-Korea, Indonesië en Laos.

Avenida de Roma 100, soao.pt

Soão

Musa

In de wijk Marvila is Musa nog een must, een zomerse en ontspannen plek. In de dynamische bar drink je een artisanaal biertje op de beats van een live concert of een leuke dj. Het is dan ook geen toeval dat de biernamen alluderen op muziek: Eye of the Lager, Frank Apa, Born In the IPA en Twist And Stout.

Musa

Adresjes van local Natan Jacquemin

We blijven in Marvila om de Belgische Natan Jacquemin te ontmoeten. Hij woont al sinds zijn studie in Lissabon en wilde er absoluut blijven voor de natuurpracht, de authentieke mensen en natuurlijk: de Portugese koffie. Door de speciale relatie die de Portugezen met koffie hebben – hier gaan duizenden bicas (espresso’s) per dag over de toog – groeide Natans idee om koffiegruis te recycleren voor het kweken van paddenstoelen. Zo gedroomd, zo gedaan. Delta, de Portugese marktleider op het gebied van koffie, levert het gebruikte koffiegruis en Natan zorgt met zijn Urban FarmNãm in Marvila voor de paddenstoelen die in verschillende restaurants in Lissabon op het menu staan. Per jaar zetten ze 36 ton gebruikt koffiegruis om in 12 ton paddenstoelen: als dat geen magie is. Of hoe Natan het verwoordt: from waste to taste. Hij en zijn medewerkers houden van de upcoming wijk Marvila omdat het er bruist van de start-ups. Ze nemen graag pauze met een koffie in Coffee House, lunchen in Café com calma en sluiten ’s avonds af in Musa met een fris biertje. Wist je trouwens dat nãm koffie betekent in het Vietnamees?