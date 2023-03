Openluchtmuseum of kunstroute? Atypische cultuurtips in Lissabon

Lissabon is een stad die zichzelf blijft heruitvinden. Dat merk je aan twee fantastische wijken die de gemiddelde toerist niet kent: Marvila-Beato en Alvalade. Hier kun je naast een modern huizenblok nog een verlaten pand vinden en floreert de graffitikunst. Wil je wegblijven van de grote toeristische trekplijsters in het centrum, volg dan deze atypische cultuurtips in Lissabon.

Op amper tien minuten met de trein kom je in het noorden van de stad, in de wijk Alvalade. In deze buurt woon ik al drie jaar met mijn Portugese vriend. De pastelkleuren, de laagbouw en de typische Portugese tascas – waar je pastel de nata eet – geven een gezellig buurtgevoel. Hieronder mijn favoriete cultuurplekken in de wijk.

Coruchéus Complex

Om de vibe van Alvalade te leren kennen, moet je naar het cultuurcentrum Coruchéus Complex. Tussen de typische appartementsgebouwen met drie verdiepingen vind je deze goed verborgen parel. Snuister tussen de boeken in de bibliotheek, ga nieuwe kunst kijken in de Quadrum galerij, neem een kijkje in een van de vijftig ateliers of drink een koffie aan de kiosk onder de bomen. Het is er heerlijk mensen kijken. Je kunt er bekende Portugezen spotten, maar ook dansende kinderen en koppels die hun hond uitlaten.

Rua Alberto de Oliveira 7, corucheus50anos.lisboa.pt

Coruchéus Complex

Fábrica Braço de Prata

In de wijk Marvila is cultureel centrum Fábrica Braço de Prata een must-see. De sfeer hier doet een beetje denken aan Christiania in Kopenhagen, maar dan op een oud fabrieksterrein. Je kunt er naar een boekvoorstelling luisteren, iets eten in de bar of een concertje meepikken. Wie met de camper tot in Lissabon komt, kan zich hier parkeren en overnachten. Alle buitenmuren van de fabriek doen dienst als openluchtmuseum: ze staan vol met graffitikunst, zo ook van de beroemde Portugese Vhils.

Rua Fábrica de Material de Guerra 1, bracodeprata.com

Fábrica Braço de Prata

Graffiti

Je kunt overigens op veel grote muren in beide wijken fantastische graffitikunst vinden, maar je moet er soms wel een beetje naar zoeken. Voor Marvila stippelde Time Out Lisboa een route uit.

Straatkunst

Palácio do Grilo

Een beetje verscholen in Marvila vind je ook het 350 jaar oude Palácio do Grilo. Vandaag is het een paleis-restaurant-bar-theater-discotheek waar je je voortdurend in een extravagante film waant met performances die je een geanimeerde avond bezorgen. Op het menu staan Portugese gerechten met een twist, maar je kunt er ook gewoon een aperitief drinken. Alle meubels zijn van de hand van de Franse eigenaar Julien Labrousse, de man die erin slaagde om dit paleis in een dromenrijk te transformeren.

Calçada do Duque de Lafões 1, palaciogrilo.com