Tien redenen voor een citytrip naar Palermo

De Siciliaanse stad Palermo is uitgeroepen tot de Italiaanse Culturele Hoofdstad voor 2018. De Italiaanse Local noemt tien redenen waarom die keuze terecht is en waarom je die stad eens met een bezoek moet vereren.

1. De rijke geschiedenis

Natuurlijk heeft heel Italië een rijke geschiedenis waar nog veel moois van achtergebleven is, maar wat Palermo zo bijzonder maakt is dat uitzonderlijk veel landen en culturen hun stempel op de stad gedrukt hebben. Dankzij de strategische militaire en commerciële ligging, trok Palermo indringers uit de hele wereld. De Carthagers, Grieken, Romeinen, Noormannen, de Fransen, Spanjaarden, om er maar een paar te noemen, zetten er allemaal voet aan wal.

En allemaal beïnvloedden ze de architectuur, de taal en kunst en zorgden er zo voor dat de stad een fascinerende mix van al die culturen werd. De Spanjaarden noemden een van de pleinen bijvoorbeeld het Piazza Pretoria (Plein van de Schaamte) omdat er 16e-eeuwse beelden van naakte zeemeerminnen en nimfen stonden.

2. Kerken

De mix van Christelijke, Islamitische en Byzantijnse bouwstijlen is ook de reden waarom zoveel kerken in en rond Palermo een plaats kregen op de lijst van werelderfgoederen van Unesco. Denk aan de indrukwekkende Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta, de Cappella Palatina met prachtige mozaïeken en de nooit afgebouwde kerk Santa Maria dello Spasimo waarin nu muziek- en operavoorstellingen gegeven worden.

3. Authentiek Italië

Ondanks de schoonheid van Palermo trekt de stad veel minder toeristen dan Rome, Venetië en Firenze. Het jaar voordat de stad zich de Culturele Hoofdstad van Italië mag noemen (2018) is een goed moment om grote toeristenstromen voor te zijn. Zorg er wel voor dat je een paar woordjes Italiaans spreekt want lang niet alle inwoners kunnen met Engels uit de voeten.

4. Lokale markten

In het verleden was Palermo een belangrijk handelscentrum. Iets van die oude handelsgeest vind je nog terug in de levendige markten waar je terecht kan voor verse groente en fruit, lokale lekkernijen en vintage kleding. Maar misschien is het nog wel leuker om gewoon te kijken, ruiken en luisteren naar het typisch Italiaanse schouwspel.

5. Botanische tuinen

De botanische tuinen in Palermo - de Orto Botanico - zijn de grootste in Italië. Ze zijn prachtig in alle seizoenen, zelfs in de winter wanneer de serres op hun mooist zijn. Meer groen is te vinden bij de Villa Giulia aan de kust, bij de Villa Bonanno met opvallende palmbomen en bij de Giardino Inglese middenin de stad waar veel Italianen naartoe gaan tijdens de lunchpauze.

6. Taartjes

Begin je dag in Palermo net zoals de inwoners dat doen: met koffie en een typische Siciliaans taartje. Je kan kiezen tussen zoete en hartige lekkernijen.

7. Naargeestige catacomben

Een bezienswaardigheid met een macaber randje is de Catacombe dei Cappuccini waarin de gemummificeerde resten van duizenden in de 16e eeuw overleden kapucijner monniken en inwoners van Palermo opgebaard liggen.

8. Stranden

Veel toeristen trekken naar Sicilië om het zonnige weer en de schitterende kust. Veel van de stranden liggen vlakbij Palermo zoals het grote Mondello strand en het kleinere, maar altijd rustige Arenalla.

9. Uitstapjes in de buurt

Vanuit Palermo kan je met de trein heel gemakkelijk naar leuke strandplaatsjes of culturele stadjes zoals Cefalu, Messina of Taormina sporen. Je kan ook de boot nemen voor een dagexcursie naar Napels, Sardinië of Genova.

10. Curieuze ontdekkingen

Palermo is niet zo groot en ideaal om te voet te verkennen. Wandel gewoon wat rond, dwaal door zijstraatjes en ontdek leuke curiositeiten onderweg zoals het art deco hoofdgebouw van de brandweer uit de fascistische tijd en het Santa Rosilia heiligdom, een in de rots uitgehouwen kerk en klooster op een heuvel.