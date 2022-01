Het ruime winkelaanbod in Antwerpen vraagt om een goede gids. Knack Weekend nam z'n verantwoordelijkheid en maakte een samenvatting van de nieuwste lokale merken, de beste duurzame adresjes, de mooiste vintage shops en nog meer winkelplezier.

SHOP LOCAL

La Collection © Piet-Albert Goethals

Het voorbije jaar gingen er (ondanks alle pandemische uitdagingen) toch een aantal mooie 100% Belgische winkels open in de Antwerpse binnenstad. Van high end mode bij La Collection Store tot premium streetwear in het nieuwe pand van Arte Antwerp of de damespakken van Pursuit Femmes.

Antwerps mannenlabel Castart ging dan weer samenhokken met zusterlabel Our Sister in een nieuwe flagshipstore. Ook Belgische denimlabels Eat Dust en Girls of Dust openden samen hun eerste winkel in Antwerpen, inclusief plant-based koffiebar. Bij Façon Jacmin - het modelabel van tweeling Alexandra en Ségolène Jacmin - shop je denim ontwerpen met Japanse twist.

SHOP JE EEN GEWETEN

© Kiez

Niet alleen lokale mode wordt in Antwerpen hoog in het vaandel gedragen, ook duurzaam shoppen krijgt voet aan de grond in de Scheldestad. Zo zet Edo er duurzaam design en mode in de schijnwerpers. Esthetisch verantwoord shoppen, van keramiek tot mode, kan daarnaast ook bij The Recollection. Bij de Berchemse concept store Host vind je niet alleen fair fashion, deco en cosmetica, je kunt er ook terecht voor goede koffie en ander lekkers. Ook bij Supergoods shop je duurzame mode, accessoires, cadeautjes en beautyproducten.

Op het Antwerpse Nieuw Zuid vind je met Circuit zowaar een shoppingcenter vol duurzame ondernemers - van de Kringwinkel over ijsjes tot naaiatelier Kunnig. En zelfs voor proper ondergoed hebben de Antwerpenaren zo hun adresjes: Kiez biedt enkel ethische en ecologische lingerie aan.

SHOP PRELOVED

Labellov © Wouter Van Vaerenbergh

Natuurlijk kunnen ook tweedehandsshoppers en vintagejagers zich uitleven in 't Stad. Deze drie minder gekende adressen zijn goed gevuld met potentiële vondsten... Dressing Circles doet in gecureerde vintage. One Hit Wonder zit - onder het dak van duurzame concept store BorgerHub - propvol one-of-a-kind vintage schatten. Scruples biedt op zijn beurt tweedehands merkkledij, van gekende designers tot nieuwere merken.

Bij Riot betaal je kleding dan wel per kilogram, ze zoeken toch naar kwaliteit, trends en meer bijzondere items. High end vintage heaven heet in Antwerpen Labellov. Goed voor Chanel-, Louis Vuitton-, Delvaux-, Hermès- en Gucci-handtassen of andere luxe-items zoals juwelen, sjaals en riemen.

SHOP NOG MEER

© Piet Moodshop

De modestad biedt trouwens meer dan alleen kledingwinkels. Zo kan je je hart ophalen aan Nederlandstalige en Engelstalige literatuur met een goed wijntje bij Luddites. En op de Graanmarkt opende de Gentse Piet Moodshop een conceptstore van liefst 650 vierkante meter vol interieurspullen, stationary, meubelen én een restaurant.

Le Labo © Wouter Van Vaerenbergh

Beautyaddicts vinden vast de weg naar de heerlijke geurtjes van Le Labo of de prachtige winkel van Australisch skincarelabel Aesop. Liever een nieuwe tas? De praktische exemplaren van Kaai zijn multifunctioneel én mooi. Ook Lies Mertens koos voor Antwerpen voor haar duurzame handtassen van biologisch gelooid leer.

