Aline Walther, Keith Hioco en Rob Harmsen, het team achter de Belgische denimlabels Eat Dust en Girls of Dust, openen hun eerste winkel in Antwerpen. Om van de shop een gezellige en uitnodigende plek te maken, krijgt hij ook een plantaardige koffiebar.

Tien jaar geleden werd het denimlabel Eat Dust opgericht door Keith Hioco en Rob Harmsen. Girls of Dust, de vrouwenlijn onder de vleugels van Aline Walther, zag drie jaar geleden het levenslicht. 'In een tijd waarin fysieke winkels gezien worden als ouderwets, voelden we dat de tijd rijp was om tegen de stroom in te gaan en dat vooroordeel de wereld uit te helpen. In onze winkel kunnen de Eat Dust en Girls of Dust collecties in hun natuurlijke habitat uitgestald worden,' lichten de oprichters toe. Naast eigen collecties zullen er ook merken waar de oprichters in geloven aangeboden worden

Het openen van een eigen winkel is een manier om op een oprechte manier te connecteren met klanten. 'We hopen een plek te scheppen waar mensen zich welkom voelen.'

De geur van verse koffie helpt altijd bij het creëren van een gezellige stek. Daarvoor schakelde het Eat Dust-team de uitbaters van Wild Project in. Het restaurant is sinds 2016 een geliefde plek voor fans van heerlijke plantaardige gerechten, geserveerd op deelbordjes. De uitbaters hebben roots in Italië en zweren bij een verse en gezonde mediterrane keuken. De kaart is seizoensgebonden en de ingrediënten komen van lokale telers. Die filosofie zullen ze ook toepassen in de lunch- en koffiebar Go Wild, die een plekje krijgt in de nieuwe Eat Dust shop.

SS20 Eat Dust & Girls of Dust © Gf

Praktisch Opening: 13 maart Volkstraat 2, 2000 Antwerpen eatdustclothing.com

