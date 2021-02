Antwerpen zet zich steeds meer op de kaart als duurzame modestad. Met de bewuste lingerieboetiek Kiez wordt een gat in de markt gevuld.

Het handelsmerk van Kiez is ethische en ecologische lingerie, die ook mooi en comfortabel is. Het ondergoed wordt zij aan zij verkocht met natuurlijke cosmetica. De bezielster, Meike Versloot, trok tweeëntwintig jaar geleden naar België. 'Ik ben geboren en getogen in Berlijn, maar verhuisde op m'n twintigste voor de liefde naar Antwerpen.'

Gelukkig kon de Duitse ook hier goed aarden. 'Antwerpen is ook knus, heeft leuke wijken en toffe winkels, net zoals mijn geboortestad.' In de naam van de shop, Kiez, herken je Meikes Berlijnse roots. 'De stadswijk waarin Berlijners wonen en leven noemen ze "Mein Kiez". In Vlaanderen wordt dat uitgesproken als "kies", wat ik goed vindt passen bij mijn visie. Ik hecht veel belang aan bewuste keuzes maken.'

Goed zittend ondergoed geeft zelfvertrouwen

Middenin de pandemie zwaaide Meike de deuren open van haar lingerieboetiek. Dat was niet simpel, maar heeft het concept van de shop wel versterkt. Meike had hiervoor al ervaring als storemanager van een fair fashion winkel in Antwerpen en kennis van duurzame cosmetica ontwikkelde ze in haar eigen schoonheidsinstituut, waar ze uitsluitend met natuurlijke verzorgingsproducten werkte.

Van basic tot sexy

'Wie duurzame mode wil shoppen, heeft tegenwoordig wel wat keuze, maar eerlijke lingerie, die vind je maar zelden in fysieke shops', stelt Meike. 'Er gaat te weinig aandacht naar ondergoed. Het is nochtans het eerste stuk stof dat je huid raakt.' Daar wilde ze dus verandering in brengen. 'Ik merkte dat er vraag was naar eerlijk ondergoed, maar er waren ook veel vraagtekens. Zo is ondergoed online kopen niet evident. Lingerie wil je kunnen zien, voelen en passen. Bovendien is het ook handig om in de winkel advies te krijgen over je maat,' stelt ze.

KIEZ © Kiez

'De ideale beha voor iedere vrouw bestaat niet. Daarom bied ik verschillende soorten fits en stoffen aan. Er is meer keuze binnen het duurzame lingerie-aanbod dan mensen denken. Ik verkoop basics, die zijn heerlijk, maar wie wat vrolijker of sexyer wil kan zeker ook bij Kiez terecht,' belooft Meike. 'Een leuk merk is bijvoorbeeld Anekdote. Die werken met stofresten en produceren in Duitsland en Polen. Op is op. Ze gaan ook pas aan de slag wanneer er een bestelling binnenloopt. Zo is er zeker geen verspilling.'

In het aanbod zitten ook heel wat beha's die niet voorgevormd zijn en geen beugel hebben. 'Nog niet iedereen is het gewoon om een bralette te dragen. Je ziet er meer de natuurlijke vorm van je borst in en dat is voor sommigen nog wat wennen. Maar het slaat wel aan.' Om zeker te zijn dat het ondergoed goed zit, past de oprichtster alles zelf. 'En ik vraag aan vriendinnen met grotere cups om mee te passen. Ik leer nog elke dag bij.'

Een goed verhaal

Meike selecteert haar merken op vlak van duurzaamheid, comfort en het verhaal achter het label. 'Ik vind het rechtstreekse contact met de oprichters of makers heel leuk. Hoe meer ik erover weet, hoe meer ik er ook over kan vertellen aan mijn klanten.'

Het contact met de klanten is voor Meike een grote plus aan het uitbaten van een eigen shop. 'Ik vind het fantastisch wanneer ik m'n klanten zie stralen. Goed zittend ondergoed geeft immers zelfvertrouwen. Wanneer het dan nog eens een mooi setje is, een mooi verhaal heeft én duurzaam is, zijn de vrouwen terecht heel fier. Veel vrouwen zijn helaas nog onzeker over hun lichaam. Ik ben dus echt heel blij dat ze dankzij zorgvuldig uitgekozen ondergoed toch trots durven zijn op zichzelf.'

Praktisch Minderbroedersrui 55, 2000 Antwerpen kiez.be

Het handelsmerk van Kiez is ethische en ecologische lingerie, die ook mooi en comfortabel is. Het ondergoed wordt zij aan zij verkocht met natuurlijke cosmetica. De bezielster, Meike Versloot, trok tweeëntwintig jaar geleden naar België. 'Ik ben geboren en getogen in Berlijn, maar verhuisde op m'n twintigste voor de liefde naar Antwerpen.' Gelukkig kon de Duitse ook hier goed aarden. 'Antwerpen is ook knus, heeft leuke wijken en toffe winkels, net zoals mijn geboortestad.' In de naam van de shop, Kiez, herken je Meikes Berlijnse roots. 'De stadswijk waarin Berlijners wonen en leven noemen ze "Mein Kiez". In Vlaanderen wordt dat uitgesproken als "kies", wat ik goed vindt passen bij mijn visie. Ik hecht veel belang aan bewuste keuzes maken.' Middenin de pandemie zwaaide Meike de deuren open van haar lingerieboetiek. Dat was niet simpel, maar heeft het concept van de shop wel versterkt. Meike had hiervoor al ervaring als storemanager van een fair fashion winkel in Antwerpen en kennis van duurzame cosmetica ontwikkelde ze in haar eigen schoonheidsinstituut, waar ze uitsluitend met natuurlijke verzorgingsproducten werkte.'Wie duurzame mode wil shoppen, heeft tegenwoordig wel wat keuze, maar eerlijke lingerie, die vind je maar zelden in fysieke shops', stelt Meike. 'Er gaat te weinig aandacht naar ondergoed. Het is nochtans het eerste stuk stof dat je huid raakt.' Daar wilde ze dus verandering in brengen. 'Ik merkte dat er vraag was naar eerlijk ondergoed, maar er waren ook veel vraagtekens. Zo is ondergoed online kopen niet evident. Lingerie wil je kunnen zien, voelen en passen. Bovendien is het ook handig om in de winkel advies te krijgen over je maat,' stelt ze. 'De ideale beha voor iedere vrouw bestaat niet. Daarom bied ik verschillende soorten fits en stoffen aan. Er is meer keuze binnen het duurzame lingerie-aanbod dan mensen denken. Ik verkoop basics, die zijn heerlijk, maar wie wat vrolijker of sexyer wil kan zeker ook bij Kiez terecht,' belooft Meike. 'Een leuk merk is bijvoorbeeld Anekdote. Die werken met stofresten en produceren in Duitsland en Polen. Op is op. Ze gaan ook pas aan de slag wanneer er een bestelling binnenloopt. Zo is er zeker geen verspilling.'In het aanbod zitten ook heel wat beha's die niet voorgevormd zijn en geen beugel hebben. 'Nog niet iedereen is het gewoon om een bralette te dragen. Je ziet er meer de natuurlijke vorm van je borst in en dat is voor sommigen nog wat wennen. Maar het slaat wel aan.' Om zeker te zijn dat het ondergoed goed zit, past de oprichtster alles zelf. 'En ik vraag aan vriendinnen met grotere cups om mee te passen. Ik leer nog elke dag bij.' Meike selecteert haar merken op vlak van duurzaamheid, comfort en het verhaal achter het label. 'Ik vind het rechtstreekse contact met de oprichters of makers heel leuk. Hoe meer ik erover weet, hoe meer ik er ook over kan vertellen aan mijn klanten.' Het contact met de klanten is voor Meike een grote plus aan het uitbaten van een eigen shop. 'Ik vind het fantastisch wanneer ik m'n klanten zie stralen. Goed zittend ondergoed geeft immers zelfvertrouwen. Wanneer het dan nog eens een mooi setje is, een mooi verhaal heeft én duurzaam is, zijn de vrouwen terecht heel fier. Veel vrouwen zijn helaas nog onzeker over hun lichaam. Ik ben dus echt heel blij dat ze dankzij zorgvuldig uitgekozen ondergoed toch trots durven zijn op zichzelf.'