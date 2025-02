Van de perfecte pizza tot Belgische klassiekers: 18 restaurants in Brugge waar je met plezier aan tafel schuift

Op zoek naar een heerlijke culinaire ervaring in het hart van Brugge? Van gezellige bistro’s tot verfijnde gastronomische pareltjes, deze stad barst van de smaakvolle adressen. Je kunt je er laten verleiden door authentieke Belgische klassiekers of verrassende wereldkeukens ontdekken.

1- Cuvee

Cuvee begon ooit als een wijnwinkel, maar is intussen uitgegroeid tot een natuurwijnbar die ook sharing dishes serveert. Het pand is gelegen in een van de populairste straatjes van Brugge en vormt dus een uitstekende uitvalsbasis om daarna nog een stapje in de wereld te zetten.



Philipstockstraat 41, 8000 Brugge, cuvee.be. Weekend-voordeel: een pet’nat of non-alcoholisch aperitief.



2- Amunì

Dit is de plek bij uitstek voor pizzasnobs. Alle pizza’s worden gemaakt van biologisch geteelde Italiaanse tarwe, gemalen op traditionele natuurstenen om alle voedingstoffen te behouden. Het deeg krijgt minstens 24 uur de tijd om te rijzen, en er worden drie verschillende soorten bereid, elk met z’n eigen smaak- en dikte. Een ervaring. Wie niet van pizza houdt, kan er overigens ook pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten bestellen.



Burg 9, 8000 Brugge, amuni.be



3- Franco Belge

Liefhebbers van de Frans-Belgische keuken met een moderne twist zijn bij chef Tomas Puype aan het juiste adres. In 2016 opende hij zijn eigen zaak, waar hij kwaliteitsproducten op een creatieve manier serveert. Het restaurant ademt de authenticiteit van het oude Brugge, maar in een trendy setting. Kies voor het menu of ga voor een van de vier gerechten à la carte.

Langestraat 109, 8000 Brugge, restaurantfrancobelge.be. Weekend-voordeel: een gratis fles water per twee personen.



4- Zet’joe

Bij Zet’joe serveert chef Geert Van Hecke een zorgvuldig samengesteld menu dat getuigt van culinaire creativiteit en kunde. Verwacht een eigentijdse interpretatie van de Franse keuken, met verrassende accenten zoals een à la minute bereide bearnaisesaus op basis van wortel- en sinaasappelsap. De historische charme van de stad is doorgetrokken in het interieur en zorgt voor een intieme sfeer.

Langestraat 11, 8000 Brugge, zetjoe.be



5- Refter

Bij Refter smul je van klassieke Vlaamse gerechten en regionale specialiteiten in een ongedwongen bistrosetting. Het interieur springt in het oog met een kleurrijke mozaïek en subtiele Japanse accenten. Bij zonnig weer is het ruime terras de ideale plek om te genieten van signature dishes zoals mosselen of filet mignon.

Molenmeers 2, 8000 Brugge, bistrorefter.be



6- Sans Cravate

Een klassieke keuken zonder kapsones maar met het juiste glas wijn: dat is het idee achter Sans Cravate. De wijnkaart werd in 2022 bekroond tot ‘Wijnkaart van het jaar’. Het restaurant zelf baadt in natuurlijk licht en leent zich daardoor ook uitstekend voor een aperitiefje.

Langestraat 159, 8000 Brugge, sanscravate.be



7- Bonte B

Bonte B ligt in het hart van Brugge, in een gerenoveerd herenhuis met centrale open keuken. De focus ligt hier op een verrassende combinatie van smaken in een ongedwongen, authentieke sfeer. Verwacht je qua interieur aan Zweeds design.



Dweersstraat 12, 8000 Brugge, restaurantbonteb.be. Weekend-voordeel: een gratis koffie of thee na de maaltijd.



8- Rock Fort

Rock-Fort is een iconisch restaurant dat wordt uitgebaat door het jonge, ambitieuze duo Eline Snijkers en chef-kok Laurent Law. Voorheen runden zij het succesvolle Amuzee in Zeebrugge, waar de focus lag op Noordzeevis. In Rock-Fort behouden ze het succesvolle sharingconcept en ook hun liefde voor vis krijgt een plek op de kaart. Het interieur kreeg een update, al blijft de rock-‘n-rollsfeer intact.



Langestraat 15, 8000 Brugge, rock-fort.be. Weekend-voordeel: na de maaltijd een gratis mini versie van het signatuur dessert SNAICKER



9- Tanuki

Voor een authentieke Japanse eetervaring moet je bij Tanuki zijn. Chef Ivan Verhelle draagt de Japanse kooktradities hoog in het vaandel. Gasten kunnen de chefs aan het werk zien in de keuken, waar ze aan de slag gaan met verse ingrediënten. Verwacht je aan kwaliteit en authenticiteit.



Oude Gentweg 3, 8000 Brugge, tanuki.be



10- Réliva

Bij Réliva vertaalt chef Lien Vandeputte haar liefde voor pure ingrediënten en respect voor boeren en dieren naar een seizoensgebonden menu dat de rijkdom van land, zee en lucht omarmt. Elk seizoen zijn er nieuwe gerechten, afgestemd op wat de natuur op dat moment te bieden heeft. Naast het seizoensmenu is er ook een vegetarisch alternatief. Blikvanger in het interieur is de opvallende bar, beschilderd door graffiti-artiest Jamz Jamezon.

Goezeputstraat 6, 8000 Brugge, reliva.be



11- Bruut

Bij Bruut krijgt de Vlaamse keuken een eigentijdse twist. Lokale ingrediënten en traditionele smaken worden hier in een modern jasje gestoken. In een charmant historisch pand met uitzicht op de Brugse reien serveert Bruut geen vaste kaart, maar verrast het elke avond met een zorgvuldig samengesteld surprisemenu.

Meestraat 9, 8000 Brugge, bistrobruut.be. Weekend-voordeel: een gratis aperitief van het huis



12- Bij Koen en Marijke

In dit sfeervolle restaurant laat het duo Koen en Marijke hun liefde voor gastronomie tot leven komen. De blikvanger? Een houtgestookte grill waarop Koen met precisie en vakmanschap een selectie hoogwaardige vleesgerechten bereidt, zoals rib eye van West-Vlaams rood, bavette en Chateaubriand. Ook vegetariërs komen aan hun trekken met een tartaar van rode biet met tomaat. Marijkes expertise in Belgische bieren komt tot uiting in de zorgvuldig samengestelde drankkaart die perfect aansluit bij de gegrilde creaties. De warme sfeer wordt compleet gemaakt door een knisperende open haard.

Hooistraat 42, 8000 Brugge, koen-marijke.be



13- Bistro Rombaux

Chef Pieter-Jan Rombaux en gastvrouw Tineke Blanckaert verwelkomen je hier met een verfijnde, seizoensgebonden kaart die elegant balanceert op de grens van de Belgisch-Franse klassieke keuken. De nadruk ligt op huisgemaakte gerechten waarin de pure smaken van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten centraal staan. Liefhebbers van kaas komen hier extra aan hun trekken, met verfijnde kazen die een prominente rol spelen in zowel de bereidingen als de desserts. Op het beschutte terras geniet je in alle rust, terwijl je zicht hebt op de chef die in de open keuken zijn vakmanschap demonstreert.

Moerkerkse Steenweg 139, 8310 Brugge, bistrorombaux.be. Weekend-voordeel: een gratis koffie na de maaltijd.



14- Cantine Copine

In dit industrieel pand geniet je van creatieve, seizoensgebonden gerechten die regelmatig wisselen. Alles op de kaart is lokaal en vers en wordt met zorg bereid door chef Karen Keygnaert.

Steenkaai 34S, 8000 Brugge, cantinecopine.be. Weekend-voordeel: een gratis gerecht bij aankoop van drie gerechten (m.u.v. zaterdagavond).



15- Goffin

Chef Timothy Goffin doet volledig zijn eigen ding en bewijst zijn vakmanschap op elk bord. Zijn keuken draait om balans: diepe, rijke sauzen worden moeiteloos afgewisseld met frisse, fruitige toetsen. Hij combineert lokale producten met Aziatische invloeden en creëert een menu dat tot in de puntjes klopt: van de originele amuses tot het verrassende dessert. Gastvrouw Valérie serveert bij elke gang een perfect uitgekozen wijntje.



Maalsesteenweg 2, Sint-Kruis, 8310, België, timothygoffin.be



Vlaamse kost

16- De Stove

Michael Van Hoyweghen en Ilona Vandermoere serveren hier een à la carte-menu dat Belgische culinaire tradities combineert met moderne gastronomische invloeden. De seizoenen bepalen het ritme van de kaart, met een wekelijks wisselend lunchmenu en een verfijnd maandmenu. Geniet er van een uitgebreide wijnkaart met zowel klassieke Franse wijnen als ontdekkingen uit Spanje, Italië, Portugal, Oostenrijk en de Nieuwe Wereld.

Kleine Sint-Amandstraat 4, 8000 Brugge, restaurantdestove.eu. Weekend-voordeel: een gratis koffie bij de lunch.



Eetcafés

’17- t Hof Van Beroep

Deze gezellige bruine kroeg ligt tegenover het gerechtsgebouw. Sinds de heropening in 2012 heeft het zich gepositioneerd als een favoriete ontmoetingsplek voor zowel locals als bezoekers. Geniet er van een uitgebreide selectie lokale (craft)beers, een topkeuze aan geuzes en (natuurlijke) wijnen. Voor de kleine honger biedt de late night kitchen huisgemaakte snacks en tapas aan.

Langestraat 125, 8000 Brugge, thofvanberoep.com. Weekend-voordeel: een gratis consumptie (koffie, frisdrank of pils) bij aankoop van een pasta of lasagne



18- L’Estaminet

L’Estaminet is niet alleen het stamcafé van menig Bruggeling, maar ook een geliefde lunchplek voor locals. In een ongedwongen sfeer geniet je hier van échte Vlaamse klassiekers. Op zonnige dagen stroomt het ruime terras snel vol, terwijl het authentieke interieur op minder mooie dagen de perfecte plek biedt om te schuilen. Op het menu: hartverwarmende uiensoep, lekkere spaghetti of traditioneel stoofvlees.

Park 5, 8000 Brugge, facebook.com/p/LEstaminet-Brugge



