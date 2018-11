Belgisch denimmerk Façon Jacmin opent eerste vaste winkel in Antwerpen

Façon Jacmin wist op korte tijd naam te maken met boeiende seizoensloze collecties voor vrouwen, vervaardigd in Japans denim. De Japanse weverijen waar ze hun denim aanschaffen zijn uitgerust met vooruitstrevende waterzuiveringssystemen die 99,9 procent filteren en recycleren. Zo komen de kleurstoffen niet in de oceaan terecht. De afwerking gebeurt in Europa door vakmensen. Zo kunnen Alexandra en Ségolène erop toezien dat de productie ethisch verloopt.

Tot nu toe verkochten ze ontwerpen van hun jonge merk via hun mobiele boetiek en tijdens pop-upevenementen. Nog voor het nieuwe jaar losbarst, strijken ze neer in de Kammenstraat in Antwerpen. Daar openen ze een studio met winkel en evenementruimte.

Ook zal er plaats zijn voor experimenten in het Denim Lab. Hier slaat de tweeling aan het creëren en experimenten. Ze zullen er op zoek gaan naar nieuwe afwerkingen en manieren om ongebruikte stukjes stof te recycleren. Nieuwsgierige voorbijgangers zijn welkom om de innovaties van dichtbij te komen bestuderen, want het lab is ook geopend voor publiek.