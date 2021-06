Duurzaam, goed voor de portemonnee en volledig volgens het plan van de circulaire economie: tweedehands shoppen is het allemaal. Maar waar kan je terecht in Antwerpen voor ethische adresjes? COSH! ging in zee met De Kringwinkel Antwerpen en Stad Antwerpen en selecteerde 26 stops.

COSH!, het platform voor duurzame mode-adressen, stelde een ethische tweedehands-shoppingkaart samen voor Antwerpen. De kaart gidst je langs 26 adresjes met tweedehandskleding en enkele koffie- en lunchplekjes in en rond Antwerpen.

De kaart werd voorgesteld aan het publiek in Circuit, de nieuwe circulaire hub op het Nieuwe Zuid in Antwerpen. Niet toevallig ook meteen een van de adresjes op de kaart, want Circuit herbergt ook een super overzichtelijke en stijlvol ingerichte Kringwinkel.

De kaarten zijn beschikbaar bij de Dienst Toerisme op de Grote Markt en aan het Centraal Station en bij alle deelnemende handelaars. Elk winkelpunt op de kaart heeft een QR-code die leidt naar een online pagina op www.cosh.eco, die je meer info geeft over de duurzaamheid van de winkel. Op de website van COSH! kan je overigens niet alleen terecht voor Antwerpse adresjes, maar ook voor tweedehandsshops in andere steden in ons land.

'Tweedehands mode is één van de meest toegankelijke manieren om je voetafdruk te verkleinen en de circulaire economie te steunen. Met de kaart willen we consumenten stimuleren om bewuster te winkelen. Dit door ethisch verantwoord en circulair shoppen makkelijk te maken voor de consument', vertelt Niki De Schryver, oprichtster van COSH!. Met elke tweedehandsaankoop bespaar je immers gemiddeld één kilogram afval, 3040 liter water en 22 kilogram CO2. Dat kan tellen.

Onder de loep

Tweedehandskleding kopen is een goed idee, maar ook in deze sector zijn er eerlijke en minder eerlijke opties en valkuilen. Als je hier meer over wil weten, kan je het onderzoek van COSH! erop nalezen. Op de shoppingkaart vind je een QR-code die leidt naar het onderzoek over het tweedehands circuit. COSH! vindt eerlijke tewerkstelling heel belangrijk en selecteerde dus enkel adressen die op een ethische manier tweedehandskleding verzamelen, sorteren en verkopen. Dit is waarom op de kaart enkel lokale tweedehandswinkels staan en geen grote tweedehandsketens, waarbij de toeleveringsketen vaak helemaal niet transparant is. Als je met deze kaart in de hand gaat shoppen, ben je er dus zeker van dat de shoppingadressen ethisch te werk gaan en de lokale economie steunen.

Mode is geen afval

Klaar om je kledingkast op te ruimen? De kaart geeft je ook nuttige tips om een tweede leven te geven aan je eigen kleding. Vergeet niet: kledingstukken gooi je nooit in de vuilnisbak. Op de kaart vind je bijvoorbeeld verschillende winkels van ngo's en vzw's die impact maken in België en daarbuiten en die ook aan kledinginzameling doen. Hier ben je zeker dat de kledingstukken op een ethisch verantwoorde manier verzameld, gesorteerd en verkocht worden.

ANTWERPSE TWEEDEHANDSADRESSEN Een sneak peak uit het aanbod van de geselecteerde adresjes die je misschien nog niet kende: Dressing Circles: Deze nieuwe shop werd opgericht door vriendinnen Camilla en Britt. Je vindt er een mooie selectie vintage vondsten in een stijlvol pand. Dit adresje is ideaal wanneer je graag shopt bij winkels die een persoonlijke aanpak hebben en een gecureerd aanbod in de rekken hebben hangen. Op zoek naar een romantische prairie girl look? Spring dan eens binnen bij Dressing Circles. Blauwmoezelstraat 9, 2000 Antwerpen One Hit Wonder: One-of-a-kind vintage schatten: dat is waar One Hit Wonder Vintage voor staat. Voor iedereen die fan is van tijdloze en vintage mode met unieke prints en vrolijke kleuren. Shoppen bij One Hit Wonder doe je onder meer in de leuke setting van BorgerHub, een conceptstore met circulaire en duurzame ondernemingen. Naast vintage kleding vind je er ook planten, juwelen en zero waste items. Ook bij A'Fair is er een selectie van One Hit Wonder te vinden. Deze concept-store biedt lokaal en duurzaam talent een platform en pand aan. Borger Hub: Turnhoutstebaan 92, 2140 Borgerhout A'Fair: Hoogstraat 40, 2000 Antwerpen Scruples: Hier vind je tweedehands merkkledij. Van gekende designers tot nieuwere merken: er is voor elk wat wils. Er komen dagelijks nieuwe stuks binnen, dus af en toe binnenspringen om te snuisteren in het aanbod loont. Mechelsesteenweg 90, 2000 Antwerpen

